São Gonçalo: mulheres ganham espaço moderno e especializado, o Marise Castro Hair Studio - Divulgação

São Gonçalo: mulheres ganham espaço moderno e especializado, o Marise Castro Hair StudioDivulgação

Publicado 17/04/2026 09:46

São Gonçalo - Após anos de dedicação aos cabelos étnicos, a empreendedora Marise Castro celebra a reinauguração do Marise Castro Hair Studio, no dia 21 de abril, na Rua Oliveira Botelho, 270, em Neves, São Gonçalo. O evento, fechado para convidados, marca não apenas a modernização do espaço, mas também o lançamento exclusivo de uma linha de produtos criada pela própria especialista, formulada com ingredientes naturais para tratamento, hidratação, antifrizz e definição de cachos.

Pioneira em tratamentos nacionais e internacionais para cabelos étnicos, Marise Castro construiu uma trajetória voltada à valorização da autoestima feminina e ao fortalecimento da identidade capilar. Com mais de 40 anos de atuação na área, ela destaca que a reinauguração simboliza um novo momento do salão, pensado para oferecer mais conforto, exclusividade e inovação aos clientes. “Depois de anos estudando fórmulas de produtos premium e analisando resultados reais nas minhas clientes, decidi criar algo único. Quis oferecer um ambiente novo, moderno e mais aconchegante, para que cada cliente se sentisse acolhido e especial”, afirma Marise Castro.

A especialista explica que a proposta do novo espaço também foi pensada para ampliar a experiência de atendimento, com um ambiente mais sofisticado e uma área de café voltada ao conforto dos clientes. “Tenho clientes há mais de 30 anos e quis proporcionar um espaço que acolhesse todos. Meu objetivo é apresentar o melhor do mercado de beleza, com novidades em tecnologia, cosméticos e tratamentos capilares, incluindo referências que acompanho também nos Estados Unidos”, completa.

A linha desenvolvida por Marise nasceu a partir de sua vivência profissional desde a adolescência. Iniciada no salão aos 14 anos, ela aprofundou seus estudos em cosmetologia e tricologia, além de buscar referências internacionais para criar produtos alinhados às necessidades reais dos fios. Entre os destaques está o Absolut Collection, cronograma capilar com nutrientes que favorecem o couro cabeludo e contribuem para a saúde dos cabelos. Além disso, Marise projeta ampliar a presença da marca no mercado brasileiro com a futura comercialização da escova Absolut Keratin, produto que já é comercializado nos Estados Unidos. “Meu diferencial sempre foi a honestidade e a transparência no mercado da beleza. Eu analiso cada cabelo, faço um mapeamento da necessidade real e indico a solução mais adequada para dar continuidade ao tratamento. A minha especialidade é a etnia, e o permanente afro é uma das principais propostas do salão”, destaca.

Mesmo morando nos Estados Unidos, Marise reforça que mantém atenção constante ao padrão de atendimento e à qualidade dos serviços oferecidos no salão brasileiro. Entre os próximos passos, ela prepara o lançamento de uma nova linha voltada para cachos, já desenvolvida no exterior e ainda inédita no Brasil.