São Gonçalo: desportistas também celebraram a vitória e agradeceram à Prefeitura pelo Auxílio, que possibilitou a viagem à Europa - Divulgação

São Gonçalo: desportistas também celebraram a vitória e agradeceram à Prefeitura pelo Auxílio, que possibilitou a viagem à EuropaDivulgação

Publicado 20/04/2026 18:07

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo segue fazendo história quando o tema é esporte. Depois de Sherman Sant’Ana, de 37 anos, ter conquistado a medalha de ouro no Campeonato Estadual de Taekwondo 2026 no início do mês, agora quem está trazendo medalhas para o município são os atletas Jasmim Alves, de 9 anos; Ravi Belo, de 12 anos; e Arthur Gabriel, de 14 anos. Os três venceram o European Kids Jiu-Jítsu 2026, realizado em Dublin, na Irlanda, que aconteceu neste último final de semana.

Ravi subiu ao topo do pódio: faturou a medalha de ouro e é bicampeão europeu; Jasmim conquistou a medalha de prata e Arthur a de bronze. Os atletas recebem o Auxílio ao Atleta Gonçalense, incentivo financeiro da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo. O programa é destinado a esportistas de alto rendimento de todas as modalidades, a partir de 8 anos de idade, que são filiados a entidades como confederações e comitês olímpicos e paralímpicos. Com o Auxílio, a Prefeitura paga uma parte do valor de viagens, competições, inscrições, dentre outros custos.

"Ver atletas de São Gonçalo em uma competição internacional é motivo de orgulho e mostra que o esporte da nossa cidade está avançando. O Auxílio Atleta é fundamental porque dá condições para que esses talentos possam competir em alto nível. É um investimento que transforma sonhos em oportunidades reais e leva o nome da nossa cidade cada vez mais longe", disse o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade.

Os desportistas também celebraram a vitória e agradeceram à Prefeitura pelo Auxílio, que possibilitou a viagem à Europa. "Eu gostei muito! Estou muito feliz de ter ganhado a prata, estou levando uma medalha para São Gonçalo, representando o Brasil. O Auxílio Atleta me ajudou muito, eu vendo doces para ajudar nas despesas, mas o Auxílio com certeza me permitiu competir", afirmou Jasmim Alves. "Estou muito feliz de ter conquistado essa competição, treinei muito para isso, sou bicampeão europeu e estou muito animado. Se não fosse o Auxílio Atleta, eu nem estaria aqui! É ótimo!", afirmou Ravi Belo."Eu pude participar dessa competição graças ao auxílio da Prefeitura de São Gonçalo. Essa vitória tem uma grande importância para mim. Nasci e cresci em São Gonçalo e trazer essa vitória para a minha cidade é importante. Com essa ajuda ao esporte, consegui realizar meu sonho, competir e vencer", disse Arthur Gabriel.