São Gonçalo: edital prevê a eleição de 16 representantes titulares da sociedade civil, com respectivos suplentes - Reprodução

São Gonçalo: edital prevê a eleição de 16 representantes titulares da sociedade civil, com respectivos suplentesReprodução

Publicado 21/04/2026 13:35

São Gonçalo - A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Gonçalo (Copede-SG) iniciou processo de eleição dos membros da sociedade civil para o biênio 2026/2028, convocando as entidades, pessoas com deficiência e os demais cidadãos atuantes na temática da pessoa com deficiência no município para a assembleia de eleição dos membros da sociedade civil do Copede.





A composição seguirá os critérios estabelecidos em lei:



- quatro instituições representativas, cada uma indicando um titular e um suplente;



- quatro representantes das categorias de deficiência: visual, auditiva, física e intelectual, sendo um titular e um suplente para cada categoria.



As entidades participantes devem ser sem fins lucrativos, legalmente constituídas e com atuação comprovada no município há, no mínimo, três anos. A escolha dos representantes ocorrerá em assembleia pública, com direito a voto para entidades credenciadas e pessoas com deficiência habilitadas. As inscrições estarão abertas até 27 de abril de 2026, por meio do link: A assembleia eleitoral será realizada no dia 6 de maio, das 13h às 18h, no Partage Shopping, no Espaço Mais Conhecimento (2º piso), localizado na Avenida Dr. Presidente Kennedy, nº 425, Centro. O edital prevê a eleição de 16 representantes titulares da sociedade civil, com respectivos suplentes, distribuídos entre as entidades de prestação de serviços ou de classes e representantes ligados às pessoas com deficiência.- quatro instituições representativas, cada uma indicando um titular e um suplente;- quatro representantes das categorias de deficiência: visual, auditiva, física e intelectual, sendo um titular e um suplente para cada categoria.As entidades participantes devem ser sem fins lucrativos, legalmente constituídas e com atuação comprovada no município há, no mínimo, três anos. A escolha dos representantes ocorrerá em assembleia pública, com direito a voto para entidades credenciadas e pessoas com deficiência habilitadas. As inscrições estarão abertas até 27 de abril de 2026, por meio do link: https://forms.gle/dj6vghFViGRwwpL97

Podem se inscrever pessoas com deficiência, representantes de pessoas com deficiência, organizações da sociedade civil, representantes do poder público envolvidos na política da pessoa com deficiência. Mais informações podem ser encontradas no Diário Oficial do dia 8 de abril de 2026.

