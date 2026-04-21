São Gonçalo: obras do MUVI estão a todo vapor - Divulgação

São Gonçalo: obras do MUVI estão a todo vaporDivulgação

Publicado 21/04/2026 13:37

São Gonçalo - As obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) já estão 86% concluídas, promovendo a transformação radical de vários bairros da cidade de São Gonçalo. O novo corredor viário terá mais de 18 quilômetros de extensão, ligando Neves a Guaxindiba, com intervenções já finalizadas em vários bairros, e diversas melhorias. O MUVI é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo.

Com frentes de obra em andamento em bairros como São Miguel, Nova Cidade, Jardim Catarina e Santa Luzia, as intervenções seguem a todo vapor. Em todo o trajeto, estão sendo feitos serviços de drenagem, pavimentação, construção de calçadas, ciclovias e paisagismo. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Com um investimento de R$ 287 milhões, trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo. As intervenções do MUVI tiveram início em 2022 e já é possível ver trechos praticamente concluídos em bairros como Neves, Vila Lage, Parada 40, Camarão e outros bairros.

Para a aposentada Leila Amaral, de 73 anos, as obras são motivo de orgulho. "Eu gostei muito dessas obras no meu bairro! Moro em Nova Cidade há 62 anos e acompanhei de perto as intervenções. Melhorou muito o nosso bairro, com novas calçadas e um novo asfalto. Eu gostei muito do projeto do MUVI também, adorei a ideia da ciclovia para as pessoas andarem de bicicleta pelo trajeto, é bom para exercitar o físico. O trânsito já melhorou onde as obras já estão prontas, é maravilhoso!", contou.



