São Gonçalo: obras do MUVI estão a todo vaporDivulgação
Obras do MUVI: 86% das obras estão concluídas em São Gonçalo
Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade
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São Gonçalo abre inscrições para eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Novos membros atuarão no biênio 2026-2028
Parque RJ Nosso Sonho recebe novos painéis do projeto Cidade Ilustrada
Projeto faz parte da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo
Obras nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda estão mudando a realidade da população
Intervenções estão sendo feitas em mais de 120 vias
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