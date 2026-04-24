São Gonçalo: Luíz Cláudio Soares, presidente da Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, falou sobre a importância da vitória - Divulgação

São Gonçalo: Luíz Cláudio Soares, presidente da Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, falou sobre a importância da vitóriaDivulgação

Publicado 24/04/2026 01:08

São Gonçalo - E o Carnaval da Retomada 2026 já tem sua grande campeã: a escola de samba Unidos do Salgueiro de São Gonçalo com o enredo “Imunana”, que venceu com 179,2 pontos. Em segundo lugar, ficou a Acadêmicos do Universo, com o enredo “Água, fonte da vida”, e em terceiro, a escola Mocidade Independente do Boaçu, com “Bahia de todos os santos”. A campeã foi consagrada após a apuração das notas, que aconteceu nesta tarde de quinta-feira (23), no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista.

Na última terça-feira (21) e quarta-feira (22), 14 escolas de samba da cidade de São Gonçalo deram brilho e cores às ruas do Centro da cidade nos desfiles do Carnaval da Retomada 2026, festa que tem como objetivo resgatar uma das mais importantes tradições culturais do município. Ao todo, 14 escolas, representando os mais distintos bairros, desfilaram; sete conseguiram as maiores notas dos jurados e se classificaram para o Grupo Especial do próximo ano, sendo elas: Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, Acadêmicos do Universo, Mocidade Independente do Boaçu, Mocidade Unidos do Marimbondo, Acadêmicos do Porto Novo, Império do Porto da Ponte e o São Gonçalo do Amarante. As outras sete escolas estarão no Grupo de Acesso. O modelo será oficialmente estruturado a partir de 2027.

Ao todo, 18 jurados deram notas para nove quesitos: fantasia, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, harmonia, comissão de frente, alegorias e adereços, evolução, enredo e bateria. Esta também foi a ordem na qual as notas foram anunciadas; da última até a primeira estava a ordem do critério de desempate. As notas estavam lacradas e foram trazidas pelos agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo, que prestaram apoio à apuração junto com o Segurança Presente da Polícia Militar.

Organizado pela Liga SG (Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo), em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura, e viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, o evento simboliza a força da mobilização de sambistas, dirigentes e produtores culturais empenhados na reconstrução do carnaval da cidade. O evento acontece após uma década sem uma realização estruturada e os desfiles reuniram milhares de gonçalenses.

"As 14 escolas reforçaram a diversidade e a potência cultural da cidade, consolidando o evento como um marco histórico. Queria parabenizar a todas as escolas, que brilharam com muita garra e criatividade nos desfiles. Tenho certeza que ano que vem será melhor ainda! Queria agradecer também a todas as secretarias que participaram, à corte do Carnaval e à Liga SG", disse o prefeito Capitão Nelson, que esteve presente na apuração e realizou a entrega dos troféus.

"A expectativa foi dobrada! Esperávamos um Carnaval grande e foi maior ainda, com escolas que fizeram um desfile lindo e com a população abraçando. A Prefeitura vem fazendo um papel de entregar entretenimento, resgatar a cultura da cidade e de promover desenvolvimento, porque o Carnaval é uma cadeia produtiva. Vimos e consagramos a grande campeã do Carnaval e coroamos também o serviço público. Eu passei pelo Centro hoje e está tudo limpo, nem parece que o desfile foi ontem, está tudo limpo e organizado com o apoio das outras secretarias. Estamos também no Parque RJ, um local muito simbólico. Esperamos que esse Carnaval venha para ficar", afirmou a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

"A gente fez tudo com muito carinho, esmero e respeito. Ver o povo de São Gonçalo abraçando a ideia, indo para a rua, elogiando o evento, sem brigas, é algo gratificante. São Gonçalo tem sambistas apaixonados pelo Carnaval e não podemos deixar perder essa essencia e essa vontade de fazer cultura, gerando emprego e movimentando a economia. Que seja para sempre agora esse Carnaval", afirmou Pitty de Menezes, presidente da Liga SG.

Luíz Cláudio Soares, presidente da Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, falou sobre a importância da vitória. "São mais de dez anos sem Carnaval e vencer esse é muito importante! Agradeço a todos! Essa vitória é muito importante, nos preparamos há muito tempo para ela, estávamos muito dedicados. O sentimento que tenho pela escola é de orgulho, estou orgulhoso de todas das outras escolas também, fizemos o Carnaval acontecer", disse.

