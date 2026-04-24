São Gonçalo: competição é organizada pela Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro e conta com apoio da Prefeitura - Renan Otto

São Gonçalo: competição é organizada pela Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro e conta com apoio da PrefeituraRenan Otto

Publicado 24/04/2026 01:04

São Gonçalo - O Circuito Carioca de Handebol de Praia 2026 irá começar neste sábado (25), e o Parque RJ Nosso Sonho será o palco da competição em São Gonçalo. A população poderá conferir, de forma gratuita, o primeiro jogo a partir das 10h30. O campeonato conta com seis equipes, incluindo time adulto, juvenil e cadete.

A competição é organizada pela Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro e conta com apoio da Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer. O circuito vai acontecer entre abril e novembro em São Gonçalo e também em Niterói. Em anos anteriores, o município não contava com a estrutura de areia ideal para receber o circuito da modalidade, que costuma ocorrer em cidades vizinhas. Com o Parque RJ, que foi inaugurado este ano, as exigências foram cumpridas. A nova área de lazer e de esporte da cidade possui, além da quadra de areia, quadra poliesportiva, cascata de água, skate park, pista de corrida, academia ao ar livre e amplos espaços para recreação.

No sábado, os gonçalenses poderão acompanhar e torcer pela primeira etapa da equipe cadete masculina e feminina e primeira etapa da equipe juvenil feminina. Além desses jogos, outras etapas irão acontecer no Parque nos meses de maio, julho e outubro. O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, 3352, no Boa Vista.