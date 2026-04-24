São Gonçalo: competição é organizada pela Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro e conta com apoio da PrefeituraRenan Otto
Parque RJ Nosso Sonho recebe competição de handebol de praia
População poderá acompanhar etapa do circuito estadual de forma gratuita no próximo sábado
Parque RJ Nosso Sonho recebe competição de handebol de praia
População poderá acompanhar etapa do circuito estadual de forma gratuita no próximo sábado
São Gonçalo avança nas obras de revitalização de mais uma unidade de saúde
Nova USF no Rocha deverá ser entregue até o final deste semestre
Parque RJ Nosso Sonho recebe evento especial em comemoração ao Dia Internacional da Dança
Aulão gratuito de ritmos acontece no próximo sábado
Obras do MUVI: 86% das obras estão concluídas em São Gonçalo
Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade
São Gonçalo abre inscrições para eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Novos membros atuarão no biênio 2026-2028
Parque RJ Nosso Sonho recebe novos painéis do projeto Cidade Ilustrada
Projeto faz parte da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.