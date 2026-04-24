São Gonçalo: Todas as obras obedecem as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Unidades da rede básica entregues:
1 – Santa Luzia
2 – Robert Koch, Patronato
3 – Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia
4 – José Avelino, Tribobó
5 – Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
6 – Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra
7 – Badger da Silveira, Tribobó
8 – Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte
9 – José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
10 – Aníbal Porto, Monjolos
11 – Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
12 – Luiza de Marillac, Novo México
13 – Irmã Dulce, Trindade
14 – Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
15 – Flávio Henrique de Brito, Jóquei
16 – Getúlio Vargas, Boa Vista
17 – Candoza
18 – Florença Helena Pereira, Largo da Ideia
19 – Anaia
20 – Victor Chimelly, Paiva
21 – Tancredo Neves, Luiz Caçador
22 – Neuza Goulart, em Palmeiras
23 – José Bruno Neto, Boa Vista
24 – Altair da Silva, Mutuá
25 – Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
26 – Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
27 – Adolfo Lutz, Amendoeira
28 – Armando Leão Ferreira, Morro do Castro
29 – Bento da Cruz, Porto Novo
30 – Louis Pasteur, Guaxindiba
31 – Agenor José da Silva, Jardim Catarina
32 – Doutel de Andrade, Maria Paula
33 – Marechal Cândido Rondon, Colubandê
34 – Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
35 – Clínica Gonçalense do Colubandê
36 – Bocayuva Cunha, Gradim
37 – Roberto Silveira, Vista Alegre
38 – Albert Sabin, Salgueiro
39 – Elza Borges, Santa Luzia
40 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
41 – Josias Muniz, Arrastão
42 – Mariléa Cardoso, Jóquei
43 – David Capistrano, Recanto das Acácias
44 – Água Mineral
45 – Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
46 – Itaúna
47 – Emílio Ribas, Barracão
48 – Juarez Antunes, Laranjal
49 – Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
50 – Ana Nery, Gradim
51 – Bandeirantes
52 – Jardim Catarina I
53 – Floriano Barbosa, Jardim Catarina
54 – Manoel de Abreu, Sacramento
55 – Vista Alegre
56 – Clínica Lagoinha
57 – Oswaldo Cruz
58 – Mutuaguaçu
59 – João Goulart
