São Gonçalo: Todas as obras obedecem as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

São Gonçalo - A Unidade de Saúde da Família (USF) Wally Figueira da Silva, no Rocha, em São Gonçalo, passa por obras de revitalização para adequações dos ambientes. Nos acabamentos finais, o posto de saúde será entregue à população completamente modernizado com novos pisos, mobiliário, pintura geral e climatização. A obra está sendo realizada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo.
Com previsão de ser finalizada ainda no primeiro semestre de 2026, as obras da USF vão permitir a acessibilidade dos pacientes com deficiências e vão proporcionar ambientes mais adequados e humanizados para os usuários e funcionários, seguindo também a padronização que acontece na rede primária de saúde. A manutenção da USF também foi feita, incluindo as revisões das redes hidráulica e elétrica e do telhado. A unidade ganhou banheiro acessível e terá fachada padronizada.
Nos próximos dias, as mudanças começam na área externa. Com a aplicação do piso tátil e a instalação da porta de blindex. Depois disso, vão faltar apenas pequenos detalhes e acabamentos. Quando finalizada, a unidade será a 60ª a ser entregue completamente renovada pelo governo do prefeito Capitão Nelson na rede da Atenção Primária em Saúde.
Todas as obras obedecem as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com climatização e acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade. Além das unidades da rede básica, os gonçalenses também ganharam um novo PAM Neves, o Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três; e o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha.

Unidades da rede básica entregues:


1 – Santa Luzia

2 – Robert Koch, Patronato

3 – Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia

4 – José Avelino, Tribobó

5 – Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

6 – Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

7 – Badger da Silveira, Tribobó

8 – Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte

9 – José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

10 – Aníbal Porto, Monjolos

11 – Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

12 – Luiza de Marillac, Novo México

13 – Irmã Dulce, Trindade

14 – Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

15 – Flávio Henrique de Brito, Jóquei

16 – Getúlio Vargas, Boa Vista

17 – Candoza

18 – Florença Helena Pereira, Largo da Ideia

19 – Anaia

20 – Victor Chimelly, Paiva

21 – Tancredo Neves, Luiz Caçador

22 – Neuza Goulart, em Palmeiras

23 – José Bruno Neto, Boa Vista

24 – Altair da Silva, Mutuá

25 – Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

26 – Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

27 – Adolfo Lutz, Amendoeira

28 – Armando Leão Ferreira, Morro do Castro

29 – Bento da Cruz, Porto Novo

30 – Louis Pasteur, Guaxindiba

31 – Agenor José da Silva, Jardim Catarina

32 – Doutel de Andrade, Maria Paula

33 – Marechal Cândido Rondon, Colubandê

34 – Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

35 – Clínica Gonçalense do Colubandê

36 – Bocayuva Cunha, Gradim

37 – Roberto Silveira, Vista Alegre

38 – Albert Sabin, Salgueiro

39 – Elza Borges, Santa Luzia

40 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

41 – Josias Muniz, Arrastão

42 – Mariléa Cardoso, Jóquei

43 – David Capistrano, Recanto das Acácias

44 – Água Mineral

45 – Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

46 – Itaúna

47 – Emílio Ribas, Barracão

48 – Juarez Antunes, Laranjal

49 – Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

50 – Ana Nery, Gradim

51 – Bandeirantes

52 – Jardim Catarina I

53 – Floriano Barbosa, Jardim Catarina

54 – Manoel de Abreu, Sacramento

55 – Vista Alegre

56 – Clínica Lagoinha

57 – Oswaldo Cruz

58 – Mutuaguaçu

59 – João Goulart