São Gonçalo: objetivo é orientar os pacientes sobre a importância de manter os exames preventivos em dia e, caso já seja hipertenso, a pressão arterial controlada - Divulgação

São Gonçalo: objetivo é orientar os pacientes sobre a importância de manter os exames preventivos em dia e, caso já seja hipertenso, a pressão arterial controladaDivulgação

Publicado 25/04/2026 09:24

São Gonçalo - O Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial é lembrado neste próximo 26 de abril. E o Programa Municipal de Controle de Hipertensão e Diabetes (Hiperdia), da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, vai realizar ações de orientação nas salas de espera das unidades de saúde. No dia 27, a Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo vai fazer uma palestra para os pacientes, a partir das 9h. As atividades vão continuar no decorrer do mês de maio, já que o dia 17 de maio também é o Dia Mundial da Hipertensão Arterial.

O objetivo é orientar os pacientes sobre a importância de manter os exames preventivos em dia e, caso já seja hipertenso, a pressão arterial controlada. “Como tudo na área da saúde, o diagnóstico precoce é essencial. E com a condição já estabelecida, o seu controle adequado. Nesses casos, a pressão pode ser medida regularmente. Mas mais importante que a aferição é o controle da alimentação, manter hábitos saudáveis e a manutenção da medicação”, explicou Juliana Silva, coordenadora do Hiperdia.

As palestras vão conscientizar a população sobre os perigos causados pela hipertensão arterial se não for tratada corretamente. A doença é considerada um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca; doença renal crônica e alterações na visão que podem levar à cegueira.

Manter hábitos mais saudáveis na alimentação e na vida podem prevenir a doença. Entre os cuidados estão o baixo consumo de sal, uma boa ingestão de frutas, vegetais e verduras, a realização de atividades físicas, controle do peso, redução do consumo de álcool e interrupção do uso de cigarros. O autocuidado também evita hospitalizações e complicações. Para quem já é hipertenso, os mesmos cuidados também são válidos, além da manutenção dos remédios e da aferição da pressão com mais regularidade. Todas as unidades de saúde da Atenção Primária em Saúde realizam a aferição de pressão diariamente, sempre de segunda a sexta, das 8h às 17h. As unidades também distribuem os remédios para os pacientes com receituário do Sistema Único de Saúde (SUS).



Hipertensão – Nem todos os hipertensos sentem os sintomas da pressão alta. Por isso, ela é silenciosa e perigosa. Os sintomas podem aparecer somente quando a pressão sobe muito, mas não é regra. Quando ocorrem, os sintomas mais comuns são: dores de cabeça frequentes, dores no peito, falta de ar, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal.



Programação nas unidades



05/05 - USF Bento da Cruz, Porto Novo



07/05 - USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra



12/05 - USF Albert Sabin, Itaoca



13/05 - USF Mutuaguaçu; USF Juarez Antunes, Laranjal e USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



14/05 - USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina e USF Neves



15/05 - USF Altair da Silva, Mutuá; USF David Capistrano Filho, Itaúna; USF Bocayuva Cunha, Gradim e USF Vila Lage



19/05 - USF Albert Sabin, Itaoca



20/05 - USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia; USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros; USF Neuza Goulart Brizola, Palmeiras e USF Ana Nery, Gradim



22/05 - USF Robert Koch, Porto da Madama



25/05 - USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz



26/05 - USF Albert Sabin, Itaoca



27/05 - USF Victor Chimelly, Paiva