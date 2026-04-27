São Gonçalo: Os Garotin se apresenta no Parque RJ Nosso Sonho no Dia do TrabalhadorRenan Otto
Serviço:
Data: 1º de maio (sexta-feira)
Horário: A partir das 15h
Local: Parque RJ Nosso Sonho – São Gonçalo (Rua Formosa, Boa Vista)
Entrada: Gratuita
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