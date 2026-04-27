São Gonçalo: Os Garotin se apresenta no Parque RJ Nosso Sonho no Dia do Trabalhador - Renan Otto

São Gonçalo: Os Garotin se apresenta no Parque RJ Nosso Sonho no Dia do TrabalhadorRenan Otto

Publicado 27/04/2026 17:59 | Atualizado 27/04/2026 17:59

São Gonçalo - A cidade vai celebrar o Dia do Trabalhador com mais uma edição da Festa do Trabalhador, no dia 1º de maio, no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista, com show dos gonçalenses Os Garotin como grande destaque da programação. O evento é uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, o Sesc RJ e SindComércio São Gonçalo e promete uma programação variada para todas as idades.

A partir das 15h, os portões do parque serão abertos ao público, dando início a uma série de atividades voltadas para a garotada e toda a família. Ao longo da tarde, o público poderá participar de vivências esportivas, incluindo futebol feminino, vôlei, basquete e lutas, além de aulões fitness com ritmos, funcional e circuito.

A programação também conta com espaço de leitura com mediação, recreação infantil e diversas oficinas interativas, como atividades de sustentabilidade, oficina de fósseis, robótica e experiências com realidade virtual. Um dos destaques será a clínica de skate, com a presença do skatista Nilo Peçanha, que vai proporcionar vivência prática, orientação técnica e incentivo ao esporte, especialmente para o público jovem. Para abrir a programação musical, a partir das 18h, haverá show do cantor gonçalense Maykon e participação da escola de samba campeã do carnaval gonçalense deste ano, Unidos do Salgueiro de São Gonçalo. Encerrando o evento, o grupo Os Garotin sobe ao palco às 20h, prometendo animar o público com muita música e celebrar a data com grande estilo.

Para o secretário de Comunicação Social, Alexandre Coutinho, o evento reforça o papel da cultura e do lazer na cidade. “A Festa do Trabalhador vai ser um momento de celebração com a nossa população. Preparamos uma programação pensada para toda a família, com esporte, cultura e um grande show, garantindo acesso gratuito e de qualidade para os gonçalenses de todas as idades. A festa é fruto de uma parceria bem-sucedida com a Fecomercio e o SindComércio São Gonçalo, que vem garantindo grandes eventos para a população", afirmou.



Serviço:



Data: 1º de maio (sexta-feira)

Horário: A partir das 15h

Local: Parque RJ Nosso Sonho – São Gonçalo (Rua Formosa, Boa Vista)

Entrada: Gratuita

