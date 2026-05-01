São Gonçalo: o curso de violão do CRIA SG reforça o compromisso do programa com a formação cultural de qualidade - Luiz Carvalho

São Gonçalo: o curso de violão do CRIA SG reforça o compromisso do programa com a formação cultural de qualidadeLuiz Carvalho

Publicado 01/05/2026 10:15

São Gonçalo - As atividades do CRIA SG já estão a todo vapor em diversos equipamentos culturais de São Gonçalo. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, segue democratizando o acesso à cultura e levando formação artística gratuita para diferentes regiões da cidade.

Considerado uma das ações mais relevantes da Secretaria, o CRIA SG oferece uma programação diversificada, com cursos de teatro, dança, música, graffiti e locução de eventos. As aulas acontecem em espaços como o Teatro Municipal, o Centro Cultural Joaquim Lavoura, a Lona Cultural do Jardim Catarina e o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, ampliando as oportunidades de aprendizado e inclusão cultural.

Entre as modalidades oferecidas, o curso de violão tem se destacado pelo envolvimento de diversos alunos com idades variadas e pela abordagem completa de ensino. Ministradas pela professora Fabyana do Vale, as aulas combinam teoria e prática desde o nível introdutório, contemplando desde a apresentação do instrumento, postura correta e primeiros acordes, até conteúdos mais avançados, como escalas, campos harmônicos, percepção auditiva e técnicas de execução.

A metodologia inclui aulas presenciais com suporte de materiais didáticos, vídeos e exercícios práticos, além de uma abordagem ampla sobre a música, abordando também história, cultura e o universo artístico. “Ensinar violão é muito mais do que passar conteúdo. É sobre compartilhar experiências e ajudar outras pessoas a descobrirem novas possibilidades. Ver o desenvolvimento dos alunos e saber que estou contribuindo para isso é extremamente gratificante”, afirmou a professora Fabyana do Vale.

Entre os alunos, histórias motivação reforçam a importância do projeto. É o caso de Zenon Moraes, 61 anos, morador do bairro Mutuapira. “Eu sou aposentado e achei que seria uma boa ideia procurar algo cultural para fazer. Foi quando encontrei o CRIA. Estou bem animado, espero aprimorar com essas aulas e me relacionar com outras pessoas”, destacou. Com aulas contínuas e conteúdos que exigem prática e revisão constante, o curso de violão do CRIA SG reforça o compromisso do programa com a formação cultural de qualidade, promovendo aprendizado, convivência e novas perspectivas para a população gonçalense.





