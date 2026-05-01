São Gonçalo: Estudo Vivo ocorre às terças e quartas-feiras em dois horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h. - Divulgação

São Gonçalo: Estudo Vivo ocorre às terças e quartas-feiras em dois horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h.Divulgação

Publicado 01/05/2026 14:35

São Gonçalo - Alunos da Escola Estadual Municipalizada Bairro Almerinda aproveitaram a tarde desta terça-feira (28) de uma forma diferente: aprendendo e se divertindo enquanto conheciam a natureza através do projeto ‘Estudo Vivo’, realizado na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula. Ao todo, estavam presentes 23 alunos da rede municipal, do 3º ano do ensino fundamental.

Desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, o ‘Estudo Vivo’ tem como objetivo conectar os alunos com a natureza e promover a conscientização sobre a importância da biodiversidade, ensinando aos jovens desde cedo a importância de cuidar do meio ambiente para que se tornem cidadãos conscientes e responsáveis. O projeto é conduzido pelas coordenadoras Marianna Orioli e Lorena Ramos.

Na aula, foram debatidos temas como a importância de preservar a natureza, a problemática da caça ilegal de animais silvestres, a explicação sobre o trabalho de cuidado com os animais feito pela Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), a necessidade de acionar as autoridades especializadas para o resgate de animais e curiosidades sobre a fauna e flora. A atividade contou ainda com a participação de agentes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm), fortalecendo o caráter educativo e preventivo do projeto.

"O Estudo Vivo é uma forma de as crianças poderem aprender mais sobre a natureza de uma forma diferente, mais dinâmica. Realizamos atividades, apresentamos animais e explicamos um pouco sobre a flora local. É muito gratificante ver como esses jovens se divertem e disseminam para seus pais e outros amiguinhos a importância de preservar a natureza, especialmente da importância de espaços como as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) em São Gonçalo", disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.

A professora Cristiane Nascimento reforçou a importância desse aprendizado para os alunos da unidade de ensino. "Esse lugar é lindo e trazer os alunos para cá é muito importante! Muitos deles não possuem oportunidade para sair do bairro onde vivem e essa experiência acrescenta muito. A escola pode proporcionar essa vivência e o contato com a natureza é essencial", disse.

Diogo Douglas da Silva, de 10 anos, foi um dos alunos que esteve na ação. Era a segunda vez dele na APA de Maria Paula. "Eu gostei muito da parte que explicaram sobre a troca de pele das cobras, foi muito divertido aprender sobre isso e, com certeza, vou levar o que aprendi para meus pais em casa. Já é a segunda vez que eu venho e desde o dia anterior eu falei para os meus colegas como aqui é legal", afirmou.

O Estudo Vivo ocorre às terças e quartas-feiras em dois horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h. A escola que deseja realizar o agendamento para visitação dos espaços pode se inscrever pelo e-mail projetoestudovivosg@gmail.com.

