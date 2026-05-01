São Gonçalo: Nas intervenções, ainda serão executadas a construção de uma escada hidráulica e de uma canaleta de drenagem para auxiliar no escoamento da água das chuvas - Renan Otto

São Gonçalo: Nas intervenções, ainda serão executadas a construção de uma escada hidráulica e de uma canaleta de drenagem para auxiliar no escoamento da água das chuvasRenan Otto

Publicado 01/05/2026 11:03

São Gonçalo - As obras de contenção de encosta na Rua Vinte e Sete de Julho, no bairro Lindo Parque, seguem em execução pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo. Nesta quinta-feira (30), foi feita a concretagem da cortina atirantada, utilizada para a contenção. Também estão sendo feitos trabalhos de execução de taludes para dar estabilidade ao terreno e a perfuração dos grampos para a colocação de geogrelha, material geossintético utilizado para reforçar solos e materiais similares e evitar que o solo se desfaça em situações de tensão.

Nas intervenções, ainda serão executadas a construção de uma escada hidráulica e de uma canaleta de drenagem para auxiliar no escoamento da água das chuvas. Com o prazo de seis meses, a obra terá investimentos de R$ 4.669.077,63 e inclui urbanização, drenagem e pavimentação. “O projeto da obra foi feito para atender as necessidades dos moradores. Foi constatado, com estudos, que se trata de uma área de risco em dias de chuva, com necessidade dessa intervenção para evitar incidentes, garantindo assim a segurança dos moradores. Conseguimos a captação dos recursos e demos início ao projeto, que vai melhorar a vida de quem mora ao redor”, disse o prefeito Capitão Nelson.





