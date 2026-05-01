São Gonçalo: o MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade Renan Otto
Obras do MUVI seguem avançando no Alcântara e Jardim Catarina
Novo corredor viário irá ligar Neves a Guaxindiba com pistas preferenciais para ônibus e ciclovia
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Alunos de escola municipal do bairro Almerinda aprendem sobre fauna e flora com projeto Estudo Vivo
Atividade foi realizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula
Obras de contenção de encosta no Lindo Parque seguem a todo vapor
Intervenções vão garantir mais segurança para quem mora no local
São Gonçalo fortalece qualificação profissional em parceria com setor de bares e restaurantes
Proposta foi alinhar uma parceria entre a Abrasel Leste Fluminense-RJ e a ACESG para a realização de cursos de capacitação destinados aos colaboradores de bares e restaurantes associados
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A reunião contou com a presença de Evanildo Barreto, presidente da ACESG e Secretário de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo
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