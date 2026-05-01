São Gonçalo: evento trará novidades e oportunidades neste mês das noivasDivulgação
Voltada para noivas, debutantes e suas famílias, a feira propõe concentrar em um único espaço tudo o que é necessário para planejar uma celebração memorável. Durante os três dias de programação, o público poderá conhecer de perto as principais tendências do mercado, conferir lançamentos exclusivos e acessar uma ampla variedade de serviços.
Entre os destaques estão os desfiles de vestidos, apresentações de tendências em beleza - incluindo maquiagem e penteados -, além da participação de fornecedores renomados dos segmentos de buffet, decoração, fotografia, filmagem, música, cerimonial, convites e viagens. A proposta é oferecer uma verdadeira imersão no universo dos eventos, permitindo que os visitantes comparem propostas, tirem dúvidas diretamente com especialistas e aproveitem condições diferenciadas para fechar negócios.
Além das novidades e tendências, o evento contará com promoções exclusivas, sorteios e oportunidades especiais, reforçando seu posicionamento como um dos principais encontros do segmento na região. A expectativa é atrair um grande público ao longo dos três dias, movimentando a economia local e fortalecendo o mercado de eventos em São Gonçalo.
Serviço:
Data: 1, 2 e 3 de maio de 2026
Horário: 13h às 22h
Local: 1º piso do São Gonçalo Shopping
Grátis
Endereço: Rodovia Niterói-Manilha, 100, Boa Vista, São Gonçalo
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