São Gonçalo: evento trará novidades e oportunidades neste mês das noivas - Divulgação

São Gonçalo: evento trará novidades e oportunidades neste mês das noivasDivulgação

Publicado 01/05/2026 15:26

São Gonçalo - O universo das grandes celebrações vai ganhar protagonismo na cidade com a chegada da Expo Noivas & Debutantes 2026. O evento será realizado nos dias 1, 2 e 3 de maio, no 1º piso do São Gonçalo Shopping, reunindo fornecedores, marcas e profissionais especializados em casamentos, festas de 15 anos e eventos sociais em uma experiência completa e inspiradora.



Voltada para noivas, debutantes e suas famílias, a feira propõe concentrar em um único espaço tudo o que é necessário para planejar uma celebração memorável. Durante os três dias de programação, o público poderá conhecer de perto as principais tendências do mercado, conferir lançamentos exclusivos e acessar uma ampla variedade de serviços.



Entre os destaques estão os desfiles de vestidos, apresentações de tendências em beleza - incluindo maquiagem e penteados -, além da participação de fornecedores renomados dos segmentos de buffet, decoração, fotografia, filmagem, música, cerimonial, convites e viagens. A proposta é oferecer uma verdadeira imersão no universo dos eventos, permitindo que os visitantes comparem propostas, tirem dúvidas diretamente com especialistas e aproveitem condições diferenciadas para fechar negócios.



Além das novidades e tendências, o evento contará com promoções exclusivas, sorteios e oportunidades especiais, reforçando seu posicionamento como um dos principais encontros do segmento na região. A expectativa é atrair um grande público ao longo dos três dias, movimentando a economia local e fortalecendo o mercado de eventos em São Gonçalo.



Serviço:

Expo Noivas & Debutantes 2026



Data: 1, 2 e 3 de maio de 2026



Horário: 13h às 22h



Local: 1º piso do São Gonçalo Shopping



Grátis



Endereço: Rodovia Niterói-Manilha, 100, Boa Vista, São Gonçalo