São Gonçalo: evento oferece estrutura com conforto e segurança para o público, que poderá aproveitar uma tarde animada ao som de grandes clássicos do samba e do pagode - Alexandre de Sa

São Gonçalo: evento oferece estrutura com conforto e segurança para o público, que poderá aproveitar uma tarde animada ao som de grandes clássicos do samba e do pagodeAlexandre de Sa

Publicado 01/05/2026 15:18

São Gonçalo - O Centro de Tradições Nordestinas “Severo, Embaixador Nordestino”, no bairro de Neves, será palco de muito samba durante todos os domingos do mês de maio com o “Samba da Feira de Neves”. A programação reúne rodas de samba comandadas pelos grupos Celeiro Samba Clube e Arruda, a partir das 13h.

Com entrada gratuita, o evento oferece estrutura com conforto e segurança para o público, que poderá aproveitar uma tarde animada ao som de grandes clássicos do samba e do pagode. Além das atrações musicais, a feira conta com uma praça gastronômica, ideal para quem deseja almoçar ou petiscar.

O grupo Arruda, um dos destaques da programação, está completando 13 anos e vem construindo o lugar de referência ao samba de raiz em São Gonçalo e regiões vizinha. Já o Celeiro Samba Clube, criado em 2015, se consolidou como um importante representante do samba e pagode, conhecido por resgatar a essência das tradicionais rodas de samba raiz.

