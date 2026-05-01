São Gonçalo: para os moradores, as obras são motivo de celebração - Renan Otto

São Gonçalo: para os moradores, as obras são motivo de celebraçãoRenan Otto

Publicado 01/05/2026 15:34

São Gonçalo - O prefeito Capitão Nelson, em companhia do vice-prefeito João Ventura, realizou, nesta manhã de quinta-feira (30), uma vistoria às obras que estão em andamento na Avenida Trindade, em Itaúna. Ao todo, 66 de vias nos bairros Luiz Caçador, Itaúna, Recanto das Acácias e Salgueiro irão receber intervenções de drenagem, pavimentação, novas calçadas, piso podotátil para acessibilidade e sinalização horizontal e vertical. Com as obras, executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, mais de 10 mil pessoas serão beneficiadas, incluindo moradores e aqueles que circulam pela região.

Ao todo, serão investidos mais de R$ 63 milhões nas intervenções, que têm previsão de conclusão em 24 meses. Mais de 15,6 quilômetros de vias serão transformadas. Vale destacar que a instalação de manilhas para drenagem irá minimizar os impactos das chuvas na região, assim como foi feito em diversos bairros já transformados pela atual gestão.

"É muito bom ver mais uma obra avançando, em mais bairros da nossa cidade, assim como fizemos no Boaçu, Colubandê, Mutuaguaçu, Mutuá, Porto do Rosa, Vista Alegre, Pacheco e, agora, as intervenções em andamento no Jardim Bom Retiro, Sacramento, Santa Izabel e mais. Agradeço a todos os envolvidos no nosso time por mais esse avanço e seguimos visando o bem da nossa população", disse o prefeito Capitão Nelson. "O recurso federal que realiza a obra foi uma conquista nossa junto ao Ministério das Cidades. A Prefeitura realizou o planejamento e nós viabilizamos essas intervenções. O trabalho é conjunto, seguimos lutando pela população em Brasília e estou muito feliz de ver mais essa obra em andamento", afirmou o deputado federal Altineu Côrtes, que também esteve na visita às intervenções.

Para os moradores, as obras são motivo de celebração. É o que afirma Severino Borges, de 67 anos. "A obra está boa! Se for para ajudar a diminuir alagamento, vai ser ótimo para toda a população. Eu sempre vou no posto de saúde e acho que vai ser bom para ajudar na mobilidade, com novas calçadas. O prefeito está trabalhando", disse o aposentado.

Captação de recursos - O projeto da obra e a captação de seus recursos foram realizados pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) de São Gonçalo. Com a implementação dos projetos, a expectativa é promover melhorias significativas na mobilidade urbana, na segurança viária e na qualidade de vida da população. É o que explica a secretária da Semgipe Rafaela Santana. "A nossa gestão pública é proativa e eficiente na captação de investimentos, transformando planejamento em obras concretas que impactam diretamente o cotidiano da população. Por meio de um trabalho técnico qualificado, planejamento integrado e articulação institucional junto ao Governo Federal, a Prefeitura conseguiu assegurar, ainda em 2023, a captação destes R$ 63 milhões em recursos, provenientes de emenda de comissão, que garantiram a execução dos trabalhos. O montante foi estruturado em cinco propostas, garantindo maior eficiência na execução e no acompanhamento das intervenções. Além dos recursos federais, a iniciativa conta com contrapartida da Prefeitura, no valor de R$792.159,52, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento urbano e a aplicação responsável dos recursos públicos", disse.

