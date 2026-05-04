São Gonçalo: Gonçalenses podem agendar data e horário pelo Portal Colabore+ - Reprodução

São Gonçalo: Gonçalenses podem agendar data e horário pelo Portal Colabore+Reprodução

Publicado 04/05/2026 06:58

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Habitação, abriu novo agendamento para inscrição no programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” pelo Portal Colabore+. Desta vez, foram disponibilizadas 460 vagas, para atendimentos entre 4 e 29 de maio.

O cadastro no programa pode ser realizado pelos moradores que ainda não estão inscritos no “Minha Casa Minha Vida” no município. O objetivo é facilitar o acesso ao programa com informações sobre quem tem direito a participar e como se inscrever. A Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida (MCMV) destina-se a famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.850,00. Para esta faixa, o programa oferece subsídios de até 95% do valor do imóvel. É importante destacar que o cidadão deve estar com o Número de Identificação Social (NIS) atualizado para a inscrição.

Pelo Portal Colabore+, os gonçalenses conseguem agendar a data e o horário para o atendimento presencial por servidores da Secretaria de Habitação, quando deverão apresentar os documentos necessários para realizar a inscrição no programa. A Secretaria de Habitação fica na Avenida Presidente Kennedy, n° 425, sala 145, Centro.





