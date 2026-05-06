São Gonçalo: é fundamental que cada cidadão faça a sua parte, eliminando possíveis criadouros do mosquito nas casas - Fabio Guimarães/arquivo

São Gonçalo: é fundamental que cada cidadão faça a sua parte, eliminando possíveis criadouros do mosquito nas casasFabio Guimarães/arquivo

Publicado 06/05/2026 20:49

São Gonçalo - O verão passou, mas a vigilância contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti, deve ser constante durante todo o ano. Os agentes da Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo fazem a sua parte, mas a população também tem que colaborar cuidando das casas, principalmente dos quintais, com a manutenção da limpeza.

Já é sabido que o mosquito precisa da água parada para se reproduzir. Por isso, a importância de realizar a limpeza dos quintais e verificar se há qualquer lugar que possa acumular água – pode ser até uma folha emborcada ou tampa de refrigerante. Caso contrário, o mosquito coloca os ovos no local. Os ovos viram mosquitos em poucos dias. Entre as medidas recomendadas estão manter caixas d’água sempre fechadas, descartar corretamente o lixo, limpar calhas e ralos, evitar o acúmulo de água em pratos de plantas, garrafas, pneus e outros recipientes, além de permitir o acesso dos agentes da dengue aos imóveis durante as visitas, que acontecem a cada dois meses.

Além das casas, os agentes também trabalham com a vigilância em locais com possibilidade de acúmulo de água, como ferros-velhos e cemitérios, dão orientações e fazem ações de controle – incluindo o uso das motofogs, que pulverizam inseticida no ar em diversos bairros da cidade. No entanto, o órgão ressalta que 80% dos focos são encontrados dentro das residências, o que torna a participação da população decisiva para evitar novos casos.

A subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane, destacou que o enfrentamento à dengue está diretamente ligado ao compromisso da população com os cuidados semanais. “A dengue é uma doença séria, que pode evoluir para quadros graves e até levar à morte. Por isso, é fundamental que cada cidadão faça a sua parte, eliminando possíveis criadouros do mosquito nas casas. Não podemos relaxar porque o verão passou. O combate à dengue deve ser uma ação contínua”, orientou. Ela também lembrou da importância da adesão à vacinação, que reduz o risco de complicações. “É essencial que os responsáveis pelos gonçalenses de 10 a 20 anos procurem as unidades de saúde para imunizá-los. Cuidar da saúde também é um ato de responsabilidade coletiva”, completou.



A Vigilância Ambiental também tem o pronto-atendimento. Qualquer cidadão pode ligar para o setor e pedir uma visita nos casos de infestação de qualquer vetor. Os atendimentos são feitos, em média, em uma semana. Nesses casos, os agentes averiguam a denúncia e realizam a ação necessária para acabar com os vetores. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Vigilância Ambiental (21) 99388-6484.