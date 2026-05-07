São Gonçalo: Dia das Mães terá show gratuito do Tim Maia CoverDivulgação
A apresentação acontece das 19h às 21h, na praça de alimentação do shopping, e será comandada por Victor Sávios, artista reconhecido por interpretar com fidelidade e carisma os grandes sucessos do ícone da soul music nacional. Esta será a segunda vez que o cantor se apresenta no empreendimento, reforçando a conexão com o público e o sucesso da atração.
O repertório promete reunir clássicos que marcaram gerações, proporcionando um momento especial para famílias e visitantes que desejam celebrar a data de forma leve e descontraída. A iniciativa faz parte da proposta do shopping de oferecer experiências culturais acessíveis e de qualidade para a população da região.
Gratuito e aberto ao público, o evento é uma excelente oportunidade para comemorar o Dia das Mães em um ambiente acolhedor, com boa música e opções variadas de gastronomia.
Serviço:
Data: 08 de maio de 2026
Horário: das 19h às 21h
Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara
Entrada gratuita
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