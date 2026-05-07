São Gonçalo: Dia das Mães terá show gratuito do Tim Maia Cover - Divulgação

São Gonçalo: Dia das Mães terá show gratuito do Tim Maia CoverDivulgação

Publicado 07/05/2026 07:59

São Gonçalo - O Shopping Pátio Alcântara prepara uma programação especial para celebrar o Dia das Mães com muita música e emoção. No dia 8 de maio, o público poderá conferir gratuitamente um show em homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira, Tim Maia.



A apresentação acontece das 19h às 21h, na praça de alimentação do shopping, e será comandada por Victor Sávios, artista reconhecido por interpretar com fidelidade e carisma os grandes sucessos do ícone da soul music nacional. Esta será a segunda vez que o cantor se apresenta no empreendimento, reforçando a conexão com o público e o sucesso da atração.



O repertório promete reunir clássicos que marcaram gerações, proporcionando um momento especial para famílias e visitantes que desejam celebrar a data de forma leve e descontraída. A iniciativa faz parte da proposta do shopping de oferecer experiências culturais acessíveis e de qualidade para a população da região.



Gratuito e aberto ao público, o evento é uma excelente oportunidade para comemorar o Dia das Mães em um ambiente acolhedor, com boa música e opções variadas de gastronomia.



Serviço:

Show de Dia das Mães - Cover de Tim Maia

Data: 08 de maio de 2026

Horário: das 19h às 21h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Entrada gratuita



