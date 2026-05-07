São Gonçalo: quem já doou sangue no Hemonúcleo de São Gonçalo pode solicitar sua carteirinha de doador - Renan Otto

São Gonçalo: quem já doou sangue no Hemonúcleo de São Gonçalo pode solicitar sua carteirinha de doadorRenan Otto

Publicado 07/05/2026 20:27

São Gonçalo - O Hemonúcleo de São Gonçalo, no Zé Garoto, vai abrir, neste sábado (9), para facilitar o acesso da população à doação de sangue, das 8h às 12h30. O objetivo é aumentar o número de estoque de sangue na unidade, que atende pacientes que necessitam de transfusões em cirurgias eletivas, tratamentos e situações de urgência e emergência nas unidades municipais.

A iniciativa oferece uma alternativa para as pessoas que querem doar sangue, mas não podem comparecer durante a semana. A abertura extra aos sábados, que começou no dia 7 de fevereiro e tem o propósito de abrir todo primeiro sábado de cada mês, é uma estratégia para estimular a doação. Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. E quem já doou sangue no Hemonúcleo de São Gonçalo pode solicitar sua carteirinha de doador, fazendo parte da campanha Doador de Carteirinha. Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável.



Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada. Os interessados devem comparecer munidos de documento oficial com foto. O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona, normalmente, de segunda a sexta, das 8h às 16h30, e fica na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto. A unidade não abre nos feriados e pontos facultativos.

