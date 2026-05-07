São Gonçalo: é nos Ecopontos que a população pode trocar itens recicláveis por dinheiro digital - Renan Otto

São Gonçalo: é nos Ecopontos que a população pode trocar itens recicláveis por dinheiro digitalRenan Otto

Publicado 07/05/2026 20:24

São Gonçalo - A Prefeitura, através da Secretaria de Conservação, preparou uma celebração especial para a Semana Internacional da Reciclagem. O evento gratuito, nos dias 14, 15 e 16 de maio, na Praça Estephânia de Carvalho, a praça do Zé Garoto, tem o objetivo de informar, conscientizar e fortalecer a cadeia produtiva da reciclagem no Estado do Rio, além de promover o desenvolvimento sustentável e o debate do tema na região.

O evento, que terá o tema 'Fortalecendo a cadeia produtiva da reciclagem e promovendo o desenvolvimento sustentável na região', terá início às 10h durante os três dias e será aberto ao público, com rodas de conversa trazendo temas como inclusão social e a valorização dos profissionais da reciclagem, manual da reciclagem, negócios sustentáveis, economia circular e sustentabilidade local, além de sorteios, artesanato, apresentações artísticas e exposições.

"Teremos uma programação muito rica e diversificada, com várias atividades ao mesmo tempo. Durante o evento, teremos barraquinhas de exposição com diversos projetos, instituições e iniciativas, além de uma área para networking verde promovendo conexões entre participantes, empresas e parceiros. O evento foi pensado para que a população conheça mais sobre temas ligados ao meio ambiente e tenha uma aproximação com o poder público e nossas iniciativas, como os Ecopontos", disse o secretário de Conservação, Edson Leal.

A celebração também faz parte das comemorações de um ano do Ecoponto do bairro Zé Garoto, que fica na Praça Estephânia de Carvalho. Além deste Ecoponto, o município possui um no bairro de Santa Luzia e outro no Barro Vermelho.

É nos Ecopontos que a população pode trocar itens recicláveis por dinheiro digital. Nos ecopontos são aceitos plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.



Serviço:



A Semana Internacional da Reciclagem acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de maio, com início às 10h e seguindo até o período da tarde todos os dias. O evento será gratuito e aberto ao público, acontecendo na praça do Zé Garoto.

