Niterói: evento visa informar, conscientizar e fortalecer a cadeia produtiva da reciclagem no Estado do Rio de JaneiroRenan Otto

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São Gonçalo - Falta pouco para a Praça Estephânia de Carvalho, a praça do Zé Garoto, ser o palco da Semana Internacional da Reciclagem, um evento gratuito, aberto ao público, que promete debater temas ligados à inclusão social e a valorização dos profissionais da reciclagem, além de negócios sustentáveis, dentre outros. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Conservação, terá início nesta quinta-feira (14), a partir das 10h, e seguirá na sexta-feira (15) e no sábado (16).
A Semana Internacional da Reciclagem, com o tema ‘Fortalecendo a cadeia produtiva da reciclagem e promovendo o desenvolvimento sustentável na região’, também terá sorteios, artesanato, apresentações artísticas, exposições e uma área de gastronomia com a Feira das Mulheres Empreendedoras, da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Secretaria Municipal de Assistência Social. O evento visa informar, conscientizar e fortalecer a cadeia produtiva da reciclagem no Estado do Rio de Janeiro, além de promover o desenvolvimento sustentável e o debate do tema na região.
A celebração também faz parte das comemorações de um ano do Ecoponto do bairro Zé Garoto, que fica na Praça Estephânia de Carvalho.

Confira a programação completa do evento:

– Dia 14/05: Abertura e negócios

10h às 12h – Cerimônia de abertura oficial com a presença de autoridades do município e dos Ecopontos (responsáveis pela reciclagem no município), além de parceiros.

12h às 13h – Intervalo e momento de Networking Verde – comandado pela organização dos Ecopontos.

13h10 às 13h50 – Debates: Plásticos, Vidros, Metais e papelão com representantes das industrias.

15h às 15h40 – Debate: comercialização de matérias com exigência especial.

16h – Encerramento do primeiro dia.

– Dia 15/05: Educação e reconhecimento

10h às 10h40 – Abertura do segundo dia com autoridades do município.

11h às 11h40 – Debate: Economia Circular e Sustentabilidade Local.

12h às 13h – Debates: Inclusão Social e Valorização dos Profissionais da Reciclagem.

13h às 14h – Intervalo e Networking Verde – comandado pela organização dos Ecopontos.

14h30 às 16h – Cerimônia de Homenagem aos Profissionais da Reciclagem.

16h às 16h30 – Sorteios e Encerramento com Mobilização Comunitária.

– Dia 16/05: Conhecimento e confraternização.

10h às 12h – Apresentação do programa de rádio Sou do Bem Por Natureza.

12h às 12h30 – Premiação / entrega de certificados.

12h30 às 13h – Sorteios e Encerramento com Mobilização Comunitária.

Durante todos os dias do evento, que acontecerá em formato de circuito, o público contará com uma programação dinâmica e simultânea. O espaço será composto por barraquinhas de exposição, com apresentações de projetos de parceiros. Essa estrutura integrada permitirá que diferentes atividades ocorram ao mesmo tempo, proporcionando uma experiência rica, interativa e diversificada para todos os participantes.
SERVIÇO:
A Semana Internacional da Reciclagem acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de maio, com início às 10h e seguindo até o período da tarde todos os dias. O evento será gratuito e aberto ao público, acontecendo na praça do Zé Garoto.