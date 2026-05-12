Niterói: evento visa informar, conscientizar e fortalecer a cadeia produtiva da reciclagem no Estado do Rio de JaneiroRenan Otto
Confira a programação completa do evento:
– Dia 14/05: Abertura e negócios
10h às 12h – Cerimônia de abertura oficial com a presença de autoridades do município e dos Ecopontos (responsáveis pela reciclagem no município), além de parceiros.
12h às 13h – Intervalo e momento de Networking Verde – comandado pela organização dos Ecopontos.
13h10 às 13h50 – Debates: Plásticos, Vidros, Metais e papelão com representantes das industrias.
15h às 15h40 – Debate: comercialização de matérias com exigência especial.
16h – Encerramento do primeiro dia.
– Dia 15/05: Educação e reconhecimento
10h às 10h40 – Abertura do segundo dia com autoridades do município.
11h às 11h40 – Debate: Economia Circular e Sustentabilidade Local.
12h às 13h – Debates: Inclusão Social e Valorização dos Profissionais da Reciclagem.
13h às 14h – Intervalo e Networking Verde – comandado pela organização dos Ecopontos.
14h30 às 16h – Cerimônia de Homenagem aos Profissionais da Reciclagem.
16h às 16h30 – Sorteios e Encerramento com Mobilização Comunitária.
– Dia 16/05: Conhecimento e confraternização.
10h às 12h – Apresentação do programa de rádio Sou do Bem Por Natureza.
12h às 12h30 – Premiação / entrega de certificados.
12h30 às 13h – Sorteios e Encerramento com Mobilização Comunitária.
Durante todos os dias do evento, que acontecerá em formato de circuito, o público contará com uma programação dinâmica e simultânea. O espaço será composto por barraquinhas de exposição, com apresentações de projetos de parceiros. Essa estrutura integrada permitirá que diferentes atividades ocorram ao mesmo tempo, proporcionando uma experiência rica, interativa e diversificada para todos os participantes.
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