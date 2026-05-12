Niterói: evento visa informar, conscientizar e fortalecer a cadeia produtiva da reciclagem no Estado do Rio de Janeiro - Renan Otto

Niterói: evento visa informar, conscientizar e fortalecer a cadeia produtiva da reciclagem no Estado do Rio de JaneiroRenan Otto

Publicado 12/05/2026 20:51

São Gonçalo - Falta pouco para a Praça Estephânia de Carvalho, a praça do Zé Garoto, ser o palco da Semana Internacional da Reciclagem, um evento gratuito, aberto ao público, que promete debater temas ligados à inclusão social e a valorização dos profissionais da reciclagem, além de negócios sustentáveis, dentre outros. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Conservação, terá início nesta quinta-feira (14), a partir das 10h, e seguirá na sexta-feira (15) e no sábado (16).

A Semana Internacional da Reciclagem, com o tema ‘Fortalecendo a cadeia produtiva da reciclagem e promovendo o desenvolvimento sustentável na região’, também terá sorteios, artesanato, apresentações artísticas, exposições e uma área de gastronomia com a Feira das Mulheres Empreendedoras, da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Secretaria Municipal de Assistência Social. O evento visa informar, conscientizar e fortalecer a cadeia produtiva da reciclagem no Estado do Rio de Janeiro, além de promover o desenvolvimento sustentável e o debate do tema na região.

A celebração também faz parte das comemorações de um ano do Ecoponto do bairro Zé Garoto, que fica na Praça Estephânia de Carvalho.



Confira a programação completa do evento:



– Dia 14/05: Abertura e negócios



10h às 12h – Cerimônia de abertura oficial com a presença de autoridades do município e dos Ecopontos (responsáveis pela reciclagem no município), além de parceiros.



12h às 13h – Intervalo e momento de Networking Verde – comandado pela organização dos Ecopontos.



13h10 às 13h50 – Debates: Plásticos, Vidros, Metais e papelão com representantes das industrias.



15h às 15h40 – Debate: comercialização de matérias com exigência especial.



16h – Encerramento do primeiro dia.



– Dia 15/05: Educação e reconhecimento



10h às 10h40 – Abertura do segundo dia com autoridades do município.



11h às 11h40 – Debate: Economia Circular e Sustentabilidade Local.



12h às 13h – Debates: Inclusão Social e Valorização dos Profissionais da Reciclagem.



13h às 14h – Intervalo e Networking Verde – comandado pela organização dos Ecopontos.



14h30 às 16h – Cerimônia de Homenagem aos Profissionais da Reciclagem.



16h às 16h30 – Sorteios e Encerramento com Mobilização Comunitária.



– Dia 16/05: Conhecimento e confraternização.



10h às 12h – Apresentação do programa de rádio Sou do Bem Por Natureza.



12h às 12h30 – Premiação / entrega de certificados.



12h30 às 13h – Sorteios e Encerramento com Mobilização Comunitária.



Durante todos os dias do evento, que acontecerá em formato de circuito, o público contará com uma programação dinâmica e simultânea. O espaço será composto por barraquinhas de exposição, com apresentações de projetos de parceiros. Essa estrutura integrada permitirá que diferentes atividades ocorram ao mesmo tempo, proporcionando uma experiência rica, interativa e diversificada para todos os participantes.

SERVIÇO:

A Semana Internacional da Reciclagem acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de maio, com início às 10h e seguindo até o período da tarde todos os dias. O evento será gratuito e aberto ao público, acontecendo na praça do Zé Garoto.