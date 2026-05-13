Niterói: Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino da Educação Básica que viabiliza o direito dos estudantes que não tiveram acesso à escola na idade certa - Jonnathan Smith

Niterói: Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino da Educação Básica que viabiliza o direito dos estudantes que não tiveram acesso à escola na idade certaJonnathan Smith

Publicado 13/05/2026 17:26

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo foi palco, nesta terça-feira (12), do 4º Fórum de Partilha Pacto EJA - “Experiências que inspiram: saberes que entrelaçam futuros que florescem na EJA”, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Trata-se de uma iniciativa do governo federal que reuniu 11 municípios da Região Metropolitana e Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, em um evento de troca de experiências de práticas pedagógicas adotadas na Educação de Jovens e Adultos das Escolas Municipais.

Além disso, também na UERJ nesta terça-feira (12), aconteceu o Fórum de Partilha de São Gonçalo, onde as 19 escolas que possuem EJA no município puderam compartilhar seus trabalhos pedagógicos e expor suas produções artísticas com o intuito de revelar o protagonismo, a identidade e o compromisso dos alunos. “Este é um dia especial para a EJA de São Gonçalo, cada município escolheu uma prática desenvolvida para ser partilhada com os outros municípios que compõem a regional. Hoje, também fizemos o nosso Fórum de Partilha de São Gonçalo, onde as escolas da rede trouxeram todos os materiais, as ideias trabalhadas com os alunos para que possa haver essa troca de experiências”, disse a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos de São Gonçalo, Karla Porto.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino da Educação Básica que viabiliza o direito dos estudantes que não tiveram acesso à escola na idade certa, dando-lhes condições de permanência como garantia de direito. “O Fórum de Partilha é muito importante para que a gente aprenda com os outros municípios como é a EJA em cada lugar. Com isso, a gente aprende e passa a nossa experiência para o outro. Essa troca é muito benéfica. Eu vim também representando o município de Tanguá e é maravilhoso trazer nosso trabalho, dá muito orgulho. É bom ver que estamos no caminho certo e estamos inspirando outros professores, assim como eles nos inspiram também”, afirmou a formadora regional do Pacto EJA, Suélen Ferreira.

