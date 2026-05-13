Niterói: Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino da Educação Básica que viabiliza o direito dos estudantes que não tiveram acesso à escola na idade certaJonnathan Smith
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LIRAa é uma pesquisa com metodologia recomendada pelo Ministério da Saúde
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