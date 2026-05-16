São Gonçalo: o plano será essencial para ampliar a capacidade de prevenção e resposta do município diante dos impactos das mudanças climáticas - Divulgação

São Gonçalo: o plano será essencial para ampliar a capacidade de prevenção e resposta do município diante dos impactos das mudanças climáticasDivulgação

Publicado 16/05/2026 13:56

São Gonçalo - A Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura e São Gonçalo realizou a 1ª reunião do Comitê Gestor de Redução de Riscos e Desastres (CGRRD) na última quarta-feira (13). O encontro aconteceu no auditório da Secretaria de Saúde, marcando o início oficial dos trabalhos técnicos voltados à elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos de São Gonçalo (PMRR).

Durante o encontro, foram apresentados a metodologia, o cronograma e as etapas de desenvolvimento do plano. A secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana, destacou a importância do plano como instrumento estratégico para o planejamento urbano e para a promoção de uma cidade mais resiliente.

“Estamos iniciando um trabalho fundamental para o futuro de São Gonçalo. O Plano Municipal de Redução de Riscos permitirá que o município tenha um diagnóstico técnico aprofundado das áreas vulneráveis, possibilitando planejamento, priorização de investimentos e ações preventivas mais eficientes. É uma iniciativa que fortalece a proteção da população e contribui diretamente para um desenvolvimento urbano mais seguro e sustentável”, afirmou Rafaela Santana.

O PMRR será um instrumento de planejamento e prevenção voltado à identificação, análise e mitigação de áreas suscetíveis a riscos e desastres. São Gonçalo foi um dos municípios selecionados para receber, por meio de acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Periferias; e a Prefeitura de São Gonçalo, o apoio técnico para elaboração do plano. A iniciativa integra uma estratégia nacional de fortalecimento das políticas públicas de prevenção e gestão de riscos em cidades mais vulneráveis a eventos extremos e desastres socioambientais.

O subsecretário de Defesa Civil, major Felipe Assumpção, ressaltou que o plano será essencial para ampliar a capacidade de prevenção e resposta do município diante dos impactos das mudanças climáticas. “Os eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes, exigindo planejamento técnico e integração entre os órgãos públicos. O PMRR será uma ferramenta indispensável para orientar ações preventivas, reduzir vulnerabilidades e fortalecer a atuação da Defesa Civil na proteção da população gonçalense”, destacou o subsecretário.

O processo de elaboração do PMRR será desenvolvido ao longo de 12 meses, de forma participativa, envolvendo equipes técnicas da administração municipal, representantes da sociedade civil e especialistas da área. O objetivo é construir um diagnóstico detalhado das áreas de risco existentes no município, além de definir prioridades e ações estruturais e não estruturais para redução dos impactos causados por eventos adversos. Para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, a Prefeitura instituiu o Comitê Gestor de Redução de Riscos e Desastres (CGRRD), composto por representantes de diferentes secretarias municipais, conforme decreto publicado em Diário Oficial na última sexta-feira (08). Diante do cenário de mudanças climáticas e do aumento da ocorrência de eventos extremos em diversas regiões do país, o PMRR assume papel estratégico ao fornecer conhecimento técnico detalhado sobre os setores de risco existentes no município. A partir desse levantamento, será possível orientar investimentos públicos, definir prioridades de intervenção e promover maior eficiência na gestão territorial e socioambiental.

O Plano Municipal de Redução de Riscos se consolida, assim, como um instrumento essencial para implementação de políticas públicas de prevenção, mitigação e adaptação, contribuindo para a construção de uma cidade mais preparada, segura e resiliente.