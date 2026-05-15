São Gonçalo: é grande a importância dos Ecopontos para a cidade e para a geração de negócios - Divulgação

São Gonçalo: é grande a importância dos Ecopontos para a cidade e para a geração de negóciosDivulgação

Publicado 15/05/2026 12:35

São Gonçalo - A Semana Internacional da Reciclagem na Praça Estephânia de Carvalho, a praça do Zé Garoto, começou na manhã desta quinta-feira. A cerimônia de abertura do evento, que é gratuito e aberto ao público, contou com a presença do prefeito Capitão Nelson, além de autoridades municipais, que destacaram a importância do setor para a economia, o trabalho de reciclagem e coleta seletiva realizado nos Ecopontos do município e o desenvolvimento sustentável.

Com o tema ‘Fortalecendo a cadeia produtiva da reciclagem e promovendo o desenvolvimento sustentável na região’, a Semana Internacional da Reciclagem terá três dias de atividades. A programação extensa inclui exposições do Ecoponto e de patrocinadores, sorteios, rodas de conversa, debates. O evento continua nesta sexta-feira (15), das 10h às 16h30, e termina no sábado (16), das 10h às 13h.

Os participantes poderão aproveitar também uma área de artesanato e gastronomia, com as integrantes da Feira das Mulheres Empreendedoras, da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Secretaria Municipal de Assistência Social. Além disso, também estão expostos trabalhos relacionados ao meio ambiente de alunos da rede municipal de ensino. Os painéis fazem parte do concurso ‘Reciclar é garantir o amanhã’ e o público poderá votar no seu preferido, acessando um QR Code nos cartazes espalhados pela praça.

O evento faz alusão ao dia 17 de maio, Dia Internacional da Reciclagem, e também reforça as comemorações de um ano do Ecoponto do bairro Zé Garoto, também localizado na praça. “Me orgulha ver como os Ecopontos estão mudando a nossa cidade, com a reciclagem de resíduos e apoio aos catadores. Muitos eram praticamente ‘invisíveis’, sequer tinham documentação. Agora, todos ganham. Sabemos que esses resíduos agora vão para os locais adequados, são reciclados, deixando de sujar as ruas e obstruir os bueiros. Seguiremos com novos Ecopontos pela cidade, incluindo um no Alcântara, que iremos inaugurar na próxima segunda-feira (18)”, explicou o prefeito Capitão Nelson.

“Estamos transformando São Gonçalo, dando destino correto aos resíduos. Devemos tudo isso ao nosso líder, Capitão Nelson, que nos orienta e incentiva a equipe. A conservação da cidade não se resume apenas à limpeza urbana, mas também à educação ambiental, economia circular e inclusão social! A gestão municipal vem estruturando políticas que transformam nossos resíduos em oportunidades, como nos Ecopontos”, afirmou o secretário de Conservação, responsável pelos Ecopontos, Edson Leal.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto, também falou sobre a importância dos Ecopontos para a cidade e para a geração de negócios. “Os Ecopontos geram emprego e renda, catadores conseguem fazer dinheiro ao trazerem seus resíduos para cá. Além disso, esses catadores geram renda e levam para sua casa, sustentando suas famílias e até se tornando microempreendedores individuais. É uma iniciativa extremamente importante e esse evento reforça isso e a cultura da reciclagem na cidade”, afirmou.

“Esse dia é muito importante para o meio ambiente e a cidade. Estamos falando aqui da reciclagem raiz, que começa na base, e chega até as indústrias, que estão aqui também expondo seus processos de reciclagem. Estamos cuidando do meio ambiente! Já salvamos mais de 2 mil árvores com a reciclagem do papel e papelão nos Ecopontos”, informou Edson Freitas, catador e consultor ambiental que atua nos Ecopontos e idealizou a Semana Internacional da Reciclagem. No evento, também estiveram presentes os secretários de Comunicação Social, Alexandre Coutinho; de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos; de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela de Santana Ribeiro; de Políticas sobre Álcool e Drogas, Claudinei Siqueira; representantes de patrocinadores e vereadores.



Programação da Semana Internacional da Reciclagem:



– Dia 15: Educação e reconhecimento



10h às 10h40 – Abertura do segundo dia com autoridades do município.



11h às 11h40 – Debate: Economia Circular e Sustentabilidade Local.



12h às 13h – Debates: Inclusão Social e Valorização dos Profissionais da Reciclagem.



13h às 14h – Intervalo e Networking Verde – comandado pela organização dos Ecopontos.



14h30 às 16h – Cerimônia de Homenagem aos Profissionais da Reciclagem.



16h às 16h30 – Sorteios e Encerramento com Mobilização Comunitária.



– Dia 16: Conhecimento e confraternização.



10h às 12h – Apresentação do programa de rádio Sou do Bem Por Natureza.



12h às 12h30 – Premiação / entrega de certificados.



12h30 às 13h – Sorteios e Encerramento com Mobilização Comunitária.