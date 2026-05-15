São Gonçalo: final de semana divertido para a família, com atrações gratuitasDivulgação
Serviço:
Sábado (16) - Rua Eduardo Rodrigues, próximo ao nº 30 - São Miguel. Das 9h às 13h.
Domingo (17) - Rua Diniz Raffet, nº 12 - Coelho. Das 9h às 13h.
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