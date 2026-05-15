São Gonçalo: final de semana divertido para a família, com atrações gratuitas - Divulgação

São Gonçalo: final de semana divertido para a família, com atrações gratuitasDivulgação

Publicado 15/05/2026 12:43

São Gonçalo - A Caravana de Arte e Lazer vai animar mais um fim de semana em São Gonçalo. Projeto voltado para as crianças vai acontecer neste sábado (16), em São Miguel, e no domingo (17), no Coelho. A ação realizada nos bairros aos fins de semana é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg). O projeto proporciona uma manhã de lazer para as famílias gonçalenses.

Durante a caravana, a criançada pode aproveitar cama elástica, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro, oficinas e brincadeiras com os recreadores. Além disso, o evento fornece barraquinhas de lanches para repor as energias.



Serviço:



Sábado (16) - Rua Eduardo Rodrigues, próximo ao nº 30 - São Miguel. Das 9h às 13h.

Domingo (17) - Rua Diniz Raffet, nº 12 - Coelho. Das 9h às 13h.





