São Gonçalo: autor da proposta, vereador Isaac Ricalde, celebrou o consenso inédito no parlamento gonçalense - Divulgação

São Gonçalo: autor da proposta, vereador Isaac Ricalde, celebrou o consenso inédito no parlamento gonçalenseDivulgação

Publicado 16/05/2026 14:04

São Gonçalo - Em uma votação histórica que surpreendeu os bastidores políticos do Estado do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal de São Gonçalo aprovou, por unanimidade, uma moção de apoio ao movimento nacional pelo fim da escala de trabalho 6x1. A iniciativa foi proposta pelo vereador Isaac Ricalde (PCdoB) e unificou o plenário da Casa, composto em sua maioria por parlamentares de perfil conservador e de direita.



Todos os 19 vereadores presentes na sessão votaram a favor da medida.O documento oficial classifica o modelo atual — de seis dias consecutivos de trabalho por apenas um de descanso — como uma "realidade exaustiva" que compromete gravemente a saúde física e mental da classe trabalhadora. A moção defende que a revisão da jornada laboral trará justiça social e desenvolvimento humano, alinhando o município às tendências globais de países que reduziram as horas semanais e registraram aumento de produtividade e bem-estar.



O autor da proposta, vereador Isaac Ricalde, celebrou o consenso inédito no parlamento gonçalense:"O fim da escala 6x1 não é uma pauta partidária, é um clamor de sobrevivência da classe trabalhadora. A aprovação unânime nesta Casa mostra que a dignidade humana precisa estar acima de qualquer divergência ideológica. O povo de São Gonçalo está exausto. O trabalhador tem o direito de descansar, de conviver com seus filhos e de ter uma vida além da fábrica, do comércio ou do escritório. A vida não pode ser resumida a apenas trabalhar e pagar conta. Essa vitória envia um recado contundente para Brasília.

O documento oficial será chancelado pela Mesa Diretora e encaminhado diretamente às instâncias federais competentes, visando somar força política à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tramita no Congresso Nacional.



Impactos apontados no documento aprovado

Saúde Pública: Alerta para o esgotamento físico, estresse crônico e índices elevados de burnout.



Desenvolvimento Social: Destaca o direito ao lazer, aos estudos, à convivência familiar e ao descanso pleno.Economia: Aponta que modelos globais mais flexíveis geram aumento real de produtividade e aquecem o comércio local nos dias de folga.Com a aprovação, a Casa Legislativa de São Gonçalo — segundo maior colégio eleitoral do estado — formaliza seu apoio institucional à revisão da jornada de trabalho no país.

