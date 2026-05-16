São Gonçalo: evento, gratuito e aberto ao público, acontece na Praça Estephânia de Carvalho, a praça do Zé Garoto, desde a última quinta-feira (14), e encerra hoje - Jonnathan Smith

São Gonçalo: evento, gratuito e aberto ao público, acontece na Praça Estephânia de Carvalho, a praça do Zé Garoto, desde a última quinta-feira (14), e encerra hojeJonnathan Smith

Publicado 16/05/2026 14:36

São Gonçalo - O segundo dia da Semana Internacional da Reciclagem seguiu destacando temas ligados à economia verde, desenvolvimento sustentável e coleta seletiva na cidade. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece na Praça Estephânia de Carvalho, a praça do Zé Garoto, desde a última quinta-feira (14), e seguirá até sábado (16).

Neste segundo dia, o secretário de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, Edson Leal, destacou a importância dos ecopontos da cidade, onde a população pode entregar materiais recicláveis em troca de dinheiro digital. A cidade possui três ecopontos - no Barro Vermelho, em Santa Luzia e no Zé Garoto - e irá inaugurar o quarto espaço, na próxima segunda-feira, no Alcântara.

"Hoje é o segundo dia desse evento que está reunindo pessoas de todo o país. Estamos mostrando que o melhor caminho é sempre a reciclagem! Também estamos podendo falar sobre os ecopontos para os alunos das nossas escolas da rede municipal que aqui estão. Com essas crianças, estamos plantando mudas aqui na praça, para despertar a consciência ambiental. Vamos ampliar também nossos ecopontos, que são essenciais para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade", disse.

Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes também estiveram presentes no evento. "Nós sabemos a importância da reciclagem para a nossa cidade e para o mundo, por isso, estamos aqui, prontos para tirar dúvidas e esclarecimentos. As secretarias estão unidas promovendo o melhor para a cidade", disse Mariana Motta de Freitas, gerente de governança e apoio à gestão da secretaria.

O primeiro painel do dia discutiu o tema Economia Circular e Sustentabilidade Local e contou com a presença de Juliana Miranda, do BVRio; Nelson Seo, da Indústria Fox; e Anderson Farias, da Recria Valor. Durante o dia, outras atividades foram desenvolvidas, incluindo debates, networking verde e sorteios.

Raquel Paulo, de 39 anos, esteve no evento e aprovou a ideia. "Eu passei aqui na frente com meu filho e meu marido e vi o evento, resolvi conferir de perto e estou adorando! É uma ótima maneira de todo mundo conhecer e se conscientizar sobre a reciclagem e o descarte correto dos resíduos. Todas as mesas e temas debatidos aqui são importantes", disse a professora. Além dela, Nychollas Nascimento, de 10 anos, também esteve neste segundo dia. Ele é aluno do 4° ano do Ensino Fundamental do CIEP 411 Municipalizado Dr. Armando Leão Ferreira e participou da Semana Internacional da Reciclagem com seus colegas da escola. "Eu vim com a minha turma e estou achando muito legal. Também realizamos o plantio de mudas aqui na praça. Estou gostando muito! O que eu mais gostei de aprender foi sobre como proteger os animais", afirmou.

A Semana Internacional da Reciclagem faz alusão ao dia 17 de maio, Dia Internacional da Reciclagem. As atividades seguem neste sábado (16), com uma programação que começará às 10h e se estenderá até às 13h. Confira:

10h às 12h – Apresentação do programa de rádio Sou do Bem Por Natureza.

12h às 12h30 – Premiação / entrega de certificados.

12h30 às 13h – Sorteios e Encerramento com Mobilização Comunitária

