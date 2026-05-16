São Gonçalo: Prefeito Capitão Nelson compareceu ao evento e participou dos debates sobre sustentabilidade local - Jonnathan Smith

São Gonçalo: Prefeito Capitão Nelson compareceu ao evento e participou dos debates sobre sustentabilidade localJonnathan Smith

Publicado 16/05/2026 16:53

São Gonçalo - O terceiro dia da Semana Internacional da Reciclagem, na Praça Estephânia de Carvalho, a praça do Zé Garoto, neste sábado (16), trouxe exposições de materiais reciclados, jogos educativos, instruções da Defesa Civil, contação de história para escolas municipais visitantes e entrega de certificados do curso de Perito Ambiental para 25 recicladores.

O prefeito Capitão Nelson esteve no encerramento do evento e falou sobre a importância da reciclagem para o município. A Semana Internacional da Reciclagem faz alusão ao dia 17 de maio, Dia Internacional da Reciclagem. “Em nome da população gonçalense eu venho agradecer por este evento, que já está em seu terceiro dia. Eu vim no primeiro e fiz questão de trazer as escolas municipais para participar porque as crianças são o futuro e elas têm que aprender de pequenas. Gostaria de agradecer ao secretário de Conservação, Edson Leal, pelo grande evento que proporcionou para os gonçalenses”, afirmou o prefeito.

O encerramento do evento, que teve início na última quinta-feira (14), seguiu destacando temas ligados à economia verde, desenvolvimento sustentável e coleta seletiva na cidade. “Para mim, realizar essa atividade aqui foi algo maravilhoso pela complexidade do evento, que faz com que a população entenda como cada segmento da reciclagem funciona. Foi uma grande troca de experiências, com pessoas de São Gonçalo, de outros Estados e até de outros países. O aprendizado e o resultado que todo esse conhecimento vai causar para a população gonçalense são imensuráveis”, disse o secretário de Conservação, Edson Leal.

A servidora pública, Rose Botelho, aproveitou o sábado para levar o afilhado Kaiky para conhecer o evento. Para ela, esse tipo de iniciativa é importante para a formação cidadã do gonçalense. “São Gonçalo tem uma população muito grande e é preciso desenvolver a consciência das pessoas de que todos fazemos parte disso. Para ter uma cidade com qualidade, bonita e limpa, todos têm que ter essa visão sobre a reciclagem”, contou.