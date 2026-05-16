São Gonçalo: Prefeito Capitão Nelson compareceu ao evento e participou dos debates sobre sustentabilidade localJonnathan Smith
São Gonçalo encerra Semana da Reciclagem com atividades variadas na praça do Zé Garoto
Prefeito Capitão Nelson fez questão de participar dos debates sobre sustentabilidade
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Segundo dia da Semana Internacional da Reciclagem debate desenvolvimento sustentável
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