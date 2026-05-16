Niterói: Evento faz alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - Divulgação

Niterói: Evento faz alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e AdolescentesDivulgação

Publicado 16/05/2026 16:30

São Gonçalo - Na próxima segunda-feira (18), a Subsecretaria da Infância e Adolescência, ligada à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, vai realizar uma ação de conscientização sobre o abuso e à exploração de crianças e adolescentes, em frente ao prédio Trade Center, em Alcântara, a partir das 13h30.

A iniciativa faz alusão ao Dia do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da proteção integral de crianças e adolescentes, bem como incentivar a denúncia de casos de violência, fortalecendo a rede de apoio e proteção no município. A ação contará com atividades educativas, distribuição de materiais informativos e mobilização social, buscando ampliar o alcance das informações e engajar a comunidade na defesa dos direitos da infância e da adolescência.