São Gonçalo: a criançada pode aproveitar cama elástica, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro, oficinas e brincadeiras com os recreadores - Divulgação

São Gonçalo: a criançada pode aproveitar cama elástica, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro, oficinas e brincadeiras com os recreadoresDivulgação

Publicado 16/05/2026 16:44

São Gonçalo - A Caravana de Arte e Lazer fez a alegria da garotada do bairro São Miguel neste sábado (16). O projeto voltado para as crianças vai acontecer ainda neste domingo (17), no Coelho. A ação, realizada nos bairros aos fins de semana, é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg). O projeto proporciona uma manhã de lazer para as famílias gonçalenses.

Durante a caravana, a criançada pode aproveitar cama elástica, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro, oficinas e brincadeiras com os recreadores. Além disso, o evento fornece barraquinhas de lanches para repor as energias.



Serviço:



Domingo (17) – Rua Diniz Raffet, nº 12 – Coelho. Das 9h às 13h





