São Gonçalo: Servidores receberam capacitação para atender 800 contemplados pelo programa Minha Casa, Minha Vida - Divulgação

São Gonçalo: Servidores receberam capacitação para atender 800 contemplados pelo programa Minha Casa, Minha VidaDivulgação

Publicado 17/05/2026 18:16

São Gonçalo - A Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo promoveu, na última semana, uma capacitação para os colaboradores que vão operar no evento de designação das unidades habitacionais dos empreendimentos Cidade Verde I, III e IV, no Anaia, que vai ser realizado entre os dias 25 e 27 de maio.

No total, são 800 famílias contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O evento, no fim deste mês, será realizado no Clube Mauá, das 10h às 13h, e vai definir, por sorteio, os 640 apartamentos localizados entre o segundo ao quinto andar do empreendimento. Os outros 160, no térreo, foram priorizados para pessoas idosas e pessoas com deficiência.

Durante o evento também serão realizados agendamentos para as vistorias de cada unidade e a eleição da gestão condominial. “Esse momento é muito importante para nossa cidade, que está auxiliando na realização do sonho de 800 famílias. A capacitação tem como intuito deixar os colaboradores alinhados para acolherem essas pessoas durante o evento”, destacou a subsecretária de Habitação, Gabriela Almeida.



Nos dias 25, 26 e 27, os servidores vão, além da realização do sorteio, auxiliar os novos proprietários dos imóveis, acolhendo, tirando dúvidas, garantindo suporte para a eleição de síndico. O empreendimento Cidade Verde I, III E IV fica na Estrada dos Bichinhos, 4782, no Anaia.