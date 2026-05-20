São Gonçalo: Espaço de lazer no Boa Vista fica aberto para população de terça a domingo - Renan Otto

São Gonçalo: Espaço de lazer no Boa Vista fica aberto para população de terça a domingoRenan Otto

Publicado 20/05/2026 07:11

São Gonçalo - O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, segue promovendo atividades gratuitas para toda a população. Nesta quarta-feira (20), haverá aulão de dança do ventre, às 15h. E, no próximo domingo (24), os gonçalenses podem curtir um aulão de Ritbox.

A dança do ventre é uma das modalidades mais antigas do mundo, que trabalha diversas partes do corpo. Com o comando da instrutora Aline Bellydance, o aulão desta quarta-feira busca promover uma tarde de encanto, mistério e conhecimento da arte.

No domingo (24), a partir das 8h, haverá mais um aulão de Ritbox, a modalidade é um treinamento funcional diferente, que utiliza movimentos de artes marciais ritmados com estilos musicais. Além das atividades promovidas no Parque, o espaço funciona para toda a população, que pode aproveitar as quadras esportivas, a casacata de água, o skatepark, o parquinho infantil, a pista de corrida e outras diversas áreas de convivência. O espaço fica localizado na Rua Formosa, no Boa Vista, e funciona de terça a domingo, das 6h às 22h.

