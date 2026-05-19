Niterói: inauguração do novo ecoponto contou com a presença do prefeito Capitão Nelson, que destacou a importância dos equipamentos para a sustentabilidade na cidade - Jonnathan Smith

Niterói: inauguração do novo ecoponto contou com a presença do prefeito Capitão Nelson, que destacou a importância dos equipamentos para a sustentabilidade na cidadeJonnathan Smith

Publicado 19/05/2026 07:07

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo ganhou, nesta segunda-feira (18), o quarto ecoponto da cidade. Desta vez, a unidade fica no Assaí Atacadista do Alcântara, com funcionamento das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. É nos ecopontos que a população pode trocar itens recicláveis por dinheiro digital. Já existem três abertos pela atual gestão, nos bairros do Barro Vermelho, Santa Luzia e Zé Garoto.

A inauguração do novo ecoponto contou com a presença do prefeito Capitão Nelson, que destacou a importância dos equipamentos para a sustentabilidade na cidade e anunciou a abertura do quinto, em breve, no bairro do Gradim.

"É uma satisfação enorme inaugurar mais esse ecoponto na cidade. A nossa intenção é instalar mais unidades para estimular a coleta seletiva. O próximo será no Gradim. Os resíduos trazidos para cá deixam de ir para os rios da nossa cidade e evitam alagamentos, além da poluição do meio ambiente. Também estamos privilegiando as pessoas até então invisíveis da nossa cidade, já que nos ecopontos são feitos documentos para aqueles que não possuem identidade, por exemplo", afirmou o prefeito Capitão Nelson.

O secretário de Conservação, Edson Leal, também ressaltou a importância da iniciativa. "A Conservação vai além da limpeza urbana, incluindo esse trabalho de desenvolvimento sustentável pela cidade, dando destino correto aos resíduos e beneficiando o meio ambiente, a economia local, os catadores e comerciantes. Com os ecopontos já existente, reciclamos mais de 650 toneladas de materiais e nossa expectativa aqui no Alcântara, que é um centro de comércio, é maior ainda", disse.

Sandro Silva, gerente de operações do Assaí Atacadista do Rio, também falou sobre as expectativas da marca para o novo ecoponto. "Com certeza, isso aqui vai trazer bem-estar para o nosso dia a dia e servir à população. É um grande empreendimento, com muitos benefícios, e estaremos aqui para ajudar no que for possível. A parceria entre a Prefeitura e o Assaí que gerou o novo ecoponto complementa medidas voltadas para a economia circular e a gestão responsável de embalagens", disse.

O primeiro catador que pesou seus resíduos no ecoponto foi Wanderson Ribeiro, de 50 anos. "Eu não conhecia o projeto, mas acredito que vai melhorar para muitos de nós, catadores. Muita gente tem que ir para longe para reaproveitar os resíduos e aqui é pertinho da gente. Além disso, os nossos resíduos irão para um local certo, não poluindo o meio ambiente", disse o morador do Jardim Catarina que é catador há 10 anos.

A inauguração do ecoponto contou ainda com a presença dos secretários de Comunicação, Alexandre Coutinho, e de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto, além do presidente da Câmara, Piero Cabral, e vereadores. Estavam presentes também equipes das Secretarias de Meio Ambiente e Transportes e de Ordem Pública.

Sobre os ecopontos

Os ecopontos foram desenvolvidos pela Secretaria de Conservação, através da campanha Limpa São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável, tendo surgido a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município.

Quando uma pessoa vai ao ecoponto, ela troca os itens recicláveis por dinheiro digital. Nos ecopontos, são aceitos plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.



Serviço:

O novo ecoponto fica na Rua Doutor Alfredo Backer, 605, dentro do Assaí Atacadista do bairro do Alcântara.