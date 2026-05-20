São Gonçalo: o voluntário tem um tratamento direcionado, apoiando abrigos, organizando mantimentos e catalogando pessoas que precisarem de ajuda - Divulgação

São Gonçalo: o voluntário tem um tratamento direcionado, apoiando abrigos, organizando mantimentos e catalogando pessoas que precisarem de ajudaDivulgação

Publicado 20/05/2026 19:13

São Gonçalo - A Defesa Civil de São Gonçalo está com inscrições abertas para a segunda turma do Curso de Voluntários do ano de 2026. As inscrições podem ser feitas de forma online ou presencial. O curso visa ensinar sobre noções básicas da Defesa Civil.

As aulas terão início no dia 8 de junho e se estenderão até o dia 12 do mesmo mês, das 9h às 17h, nas dependências da Uniasselvi, no Partage Shopping, no Centro. A aula prática, que encerra o curso, acontece em uma das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) do município. Dentre os temas ensinados no curso, estão desastres, primeiros socorros, climatologia, fatores de riscos biológicos, geologia, arbovirose, noções de meio ambiente, noções de evacuação e escape. As aulas são ministradas por agentes do próprio órgão municipal. No final do curso, os alunos ganham um certificado. Os voluntários saem formados, mas não possuem a capacitação para salvar e resgatar pessoas, como bombeiros ou agentes da Defesa Civil. O voluntário tem um tratamento direcionado, apoiando abrigos, organizando mantimentos e catalogando pessoas que precisarem de ajuda.