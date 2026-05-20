São Gonçalo: população também poderá conferir uma exposição, que destaca o valor e a história da celebração, na Casa das Artes - Renan Otto

São Gonçalo: população também poderá conferir uma exposição, que destaca o valor e a história da celebração, na Casa das ArtesRenan Otto

Publicado 20/05/2026 19:19

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo se prepara para realizar mais uma edição do maior e mais tradicional Corpus Christi da América Latina. O evento deste ano, realizado pela Arquidiocese de Niterói, Vicariatos Alcântara e São Gonçalo, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, vai acontecer no dia 4 de junho, no Centro.

O tema de 2026 será “São Francisco, modelo de amor eucarístico”, em harmonia com o Ano Jubilar Franciscano, que celebra 800 anos da morte de São Francisco de Assis. E o lema será “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), em referência à Campanha da Fraternidade deste ano. Com mais de 30 anos de tradição, o Corpus Christi contará com a confecção de 236 tapetes de sal, considerados Patrimônio Público Cultural e Religioso do Município. Para os mais de 40 grupos, incluindo paróquias, instituições de ensino e projetos sociais, serão disponibilizados mais de 1600 sacos de sal.

A programação será dividida da seguinte forma: A partir das 7h, os tapetes serão confeccionados; às 12h, haverá louvor com o Ministério Dom e Raiz; às 15h, ocorre o Terço da Misericórdia com Ministério Louva Deus; e às 16h, haverá a Santa Missa, presidida pelo Arcebispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula, e, em seguida, a procissão. A população também poderá conferir uma exposição, que destaca o valor e a história da celebração, na Casa das Artes, no Centro. A mostra vai ficar disponível do dia 3 de junho a 4 de julho, e a visitação pode ocorrer de terça a sexta-feira, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h.