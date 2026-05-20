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São Gonçalo se prepara para Corpus Christi 2026
Evento na cidade é considerado o maior e mais tradicional da América Latina
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Defesa Civil de São Gonçalo inscreve para nova turma do Curso de Voluntários
Aulas terão início no dia 8 de junho, com duração de cinco dias
Gonçalenses podem realizar treinamento funcional no Parque RJ Nosso Sonho
Atividade ocorre de terça a sexta-feira, das 17h às 19h
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