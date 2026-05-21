São Gonçalo: elaboração do Plano de Manejo integra as ações do Plano de Manejo Integrado das APAs Estâncias de Pendotiba, Itaoca e Alto do Gaia - Jonnathan Smith

São Gonçalo: elaboração do Plano de Manejo integra as ações do Plano de Manejo Integrado das APAs Estâncias de Pendotiba, Itaoca e Alto do GaiaJonnathan Smith

Publicado 21/05/2026 16:18

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, realizou, nesta quarta-feira (20), a apresentação oficial do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) Alto do Gaia, na APA Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula. A atividade contou com a parceria do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara (CBH-BG) e da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP).

O evento marcou a conclusão do processo de elaboração do Plano de Manejo da unidade de conservação, consolidando diretrizes e estratégias voltadas à proteção ambiental, à conservação dos recursos naturais e ao ordenamento territorial da APA Alto do Gaia. O documento é resultado de uma construção participativa, desenvolvida ao longo de oficinas e encontros técnicos realizados com representantes da sociedade civil, do poder público e demais atores envolvidos com a área.

Durante a apresentação, foi detalhado todo o processo de elaboração do Plano de Manejo, desde a metodologia adotada até a consolidação do documento técnico final. Também foram apresentados os resultados do processo participativo desenvolvido na etapa de diagnóstico, incluindo a construção de um mapa coletivo de análise integrada, que contribuiu para a definição dos principais alvos de conservação da unidade, como os remanescentes representativos da Mata Atlântica, os rios, nascentes e áreas de preservação permanente hídricas.

Na sequência, foi apresentado o zoneamento da área de proteção, com as diretrizes e normas estabelecidas para cada zona e para a unidade de conservação como um todo. A partir dessa definição, foram estruturados os programas que compõem o Plano de Gestão, além da criação de indicadores voltados ao monitoramento e à avaliação das ações propostas. Com isso, o Plano de Manejo passa a orientar de forma contínua a gestão territorial da unidade de conservação.

“O Plano de Manejo representa um avanço importante para a política ambiental de São Gonçalo. Estamos entregando um instrumento técnico e estratégico que vai orientar a gestão da APA Alto do Gaia pelos próximos anos, garantindo mais segurança para a preservação ambiental, para o ordenamento do território e para o desenvolvimento sustentável da região. Além disso, esse processo reforça a importância da participação coletiva na construção das políticas públicas ambientais do município”, destacou Fabio Lemos, secretário de Meio Ambiente e Transportes de São Gonçalo.

“Fico feliz com o espaço de construção coletiva proporcionado ao longo desse processo, especialmente pela participação de moradores da localidade e de outros representantes da sociedade civil. A escolha da APA Alto do Gaia foi muito acertada, por se tratar de uma área ainda pouco conhecida por muitos gonçalenses, mas que possui grande potencial socioeconômico e cultural para o desenvolvimento local. A partir desse documento, elaborado de forma participativa, será possível aproximar ainda mais a população das pautas ambientais e fortalecer o engajamento ambiental em São Gonçalo”, afirmou a ativista ambiental Juliana Garcia Cavalcante, representante da sociedade civil.

A elaboração do Plano de Manejo integra as ações do Plano de Manejo Integrado das APAs Estâncias de Pendotiba, Itaoca e Alto do Gaia, reafirmando o compromisso do município com a proteção ambiental, a gestão participativa e o uso sustentável das unidades de conservação municipais. O evento contou com a presença do secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Ricardo Fontes Lemos; do subsecretário de Meio Ambiente e Transportes, Ramonn Diego Barros de Almeida; da assessora especial Ana Carolina de Alcântara Ribeiro; da gerente de Governança e Apoio à Gestão, Mariana Motta de Freitas; e do técnico ambiental responsável pela APA Estâncias de Pendotiba, Fernando de Souza Medeiros. Também participaram demais servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes e agentes do Grupamento de Polícia Ambiental de São Gonçalo (GPAm).

