São Gonçalo - O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), da Prefeitura de São Gonçalo, iniciará o período de matrícula para 122 vagas do curso gratuito de Informática no turno da manhã, na próxima sexta-feira (22), das 8h às 19h de forma presencial na unidade, por ordem de chegada.
Para se inscrever no curso de Informática, o aluno deve ter, no mínimo, 13 anos, e estar cursando o sétimo ano do ensino fundamental. O curso tem a duração de dois anos e seis meses, começando pelo Básico 1 (Windows e Word), passando pelo Básico 2 (Power Point e Internet) e finalizando com o ensino Avançado, que engloba Linux, Computação Gráfica, Multimídia, Access e Excel.
Documentos necessários para a matrícula (originais e cópias):
– Carteira de identidade ou Certidão de casamento;
– Comprovante de residência com CEP;
– Comprovante de escolaridade mínima de 7º ano;
– 1 foto 3×4;
– CPF do aluno e do responsável (caso seja menor);
– Laudo PcD, se for o caso;
Também é necessário fornecer um endereço de e-mail e telefone para contato.
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