São Gonçalo: para se inscrever no curso de Informática, o aluno deve ter, no mínimo, 13 anos, e estar cursando o sétimo ano do ensino fundamental - Reprodução

São Gonçalo: para se inscrever no curso de Informática, o aluno deve ter, no mínimo, 13 anos, e estar cursando o sétimo ano do ensino fundamentalReprodução

Publicado 20/05/2026 19:24

São Gonçalo - O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), da Prefeitura de São Gonçalo, iniciará o período de matrícula para 122 vagas do curso gratuito de Informática no turno da manhã, na próxima sexta-feira (22), das 8h às 19h de forma presencial na unidade, por ordem de chegada.

Para se inscrever no curso de Informática, o aluno deve ter, no mínimo, 13 anos, e estar cursando o sétimo ano do ensino fundamental. O curso tem a duração de dois anos e seis meses, começando pelo Básico 1 (Windows e Word), passando pelo Básico 2 (Power Point e Internet) e finalizando com o ensino Avançado, que engloba Linux, Computação Gráfica, Multimídia, Access e Excel.



Documentos necessários para a matrícula (originais e cópias):



– Carteira de identidade ou Certidão de casamento;



– Comprovante de residência com CEP;



– Comprovante de escolaridade mínima de 7º ano;



– 1 foto 3×4;



– CPF do aluno e do responsável (caso seja menor);



– Laudo PcD, se for o caso;



Também é necessário fornecer um endereço de e-mail e telefone para contato.

