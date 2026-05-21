São Gonçalo: ainda serão instalados equipamentos para crianças, mesas e bancos de concretos, instalação de pergolados, paisagismo e pavimentação - Jonnathan Smith

São Gonçalo: ainda serão instalados equipamentos para crianças, mesas e bancos de concretos, instalação de pergolados, paisagismo e pavimentaçãoJonnathan Smith

Publicado 21/05/2026 16:06

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, deu início às obras do Espaço Esportivo Comunitário do Jardim Bom Retiro. O projeto, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), prevê a criação de uma nova área de lazer no bairro, que recentemente recebeu obras de drenagem e pavimentação. O terreno está localizado na Praça Antônio Alcino de Castro.

O novo complexo está sendo construído em um terreno com 3.606 metros quadrados. O local já foi limpo e, no momento, estão sendo feitos trabalhos de terraplanagem. O investimento é de R$ 1.700.000,00 e os recursos são provenientes do governo federal, através do Ministério das Cidades. O prazo para a conclusão das obras é até julho de 2026. A população irá contar com campo de futebol society (com grama sintética) de 1.400 metros quadrados, uma praça de quase 3 mil metros quadrados, quadra de basquete, pista de caminhada de quase 650 metros quadrados e uma nova calçada. No espaço, ainda serão instalados equipamentos para crianças (na praça), mesas e bancos de concretos, instalação de pergolados, paisagismo e pavimentação. O novo campo passará por drenagem para evitar poças em dias de chuvas.

"O projeto tem como objetivo valorizar o bairro, que recebeu novas calçadas, obras de drenagem e pavimentação em 65 ruas graças a uma parceria com o Governo do Estado, além de uma creche para crianças entre 2 e 5 anos. Agora, o Jardim Bom Retiro terá um novo espaço de lazer, incentivando o esporte e dando mais qualidade de vida, como fizemos no Parque RJ Nosso Sonho", destacou o prefeito Capitão Nelson.

