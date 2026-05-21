São Gonçalo: pesquisas destacam avanços relevantes, como a retomada do crescimento de beneficiários de planos de saúde - Divulgação

São Gonçalo: pesquisas destacam avanços relevantes, como a retomada do crescimento de beneficiários de planos de saúdeDivulgação

Publicado 21/05/2026 15:43

São Gonçalo - No último dia 19/05, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (SINDHLESTE) realizou o lançamento da 3ª edição da sua revista – Panorama Sindhleste. Entre os assuntos abordados no periódico, e no encontro, foram pontuados indicadores recentes e as pesquisas setoriais que abordam cenários desafiadores. Pressões econômicas, variação nos contratos com operadoras de saúde e demandas crescentes por atendimento qualificado são alguns desses.



O encontro contou com a presença dos diretores e gestores dos hospitais e clínicas associados, em evento no auditório da instituição, no Centro de Niterói. O presidente do SINDHLESTE, Felipe Albuquerque apresentou informações atualizadas do setor da saúde na região do Leste Fluminense, juntamente com os especialistas e pesquisadores Adriano Londres e Luiz Feitoza, que fazem parte da empresa de consultoria Arquitetos da Saúde.



A saúde suplementar vive um momento crucial para o Estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, temos espaço para inovação, colaboração e fortalecimento da nossa rede de hospitais e clínicas espalhadas pelos municípios fluminenses.



“Os números desta edição mostram que a atenção à eficiência operacional e à gestão clínica deixou de ser diferencial para se tornar um imperativo. Custos com insumos e tecnologia, reajustes contratuais e a necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura e segurança do paciente exigem das nossas instituições planejamento estratégico, gestão administrativa eficiente e modelos de governança financeira que permitam sustentabilidade a médio e longo prazo”, afirmou Felipe.



O evento abordou informações estratégicas atualizadas sobre o setor da saúde, com dados atualizados e análises relevantes. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a missão do SINDHLESTE que é promover uma gestão cada vez mais eficiente e conectada com as transformações do setor.



Ao mesmo tempo, as pesquisas destacam avanços relevantes, como a retomada do crescimento de beneficiários de planos de saúde. Observa-se também a expansão das operadoras em nível nacional, refletida regionalmente na área de atuação da instituição.



Regulação e relacionamento com as operadoras de saúde continuam sendo temas centrais, sendo fundamental manter diálogo propositivo com órgãos reguladores e agentes contratantes, defendendo modelos de remuneração que valorizem práticas baseadas em evidências, indicadores de qualidade e iniciativas de cuidado integral. Somente assim preservaremos a sustentabilidade do setor sem sacrificar o padrão de atendimento da população.



Neste contexto, as iniciativas coletivas do SINDHLESTE ganham papel estratégico: o relacionamento contínuo e efetivo com o poder público, a promoção de agendas e trocas de boas práticas, as negociações conjuntas e o apoio a cursos de capacitação possibilitam mitigar riscos e aproveitar oportunidades.



Investir em gestão de pessoas, certificações de qualidade e monitoramento de indicadores assistenciais trará retorno em segurança, reputação e eficiência.



“Informações atualizadas e estudos com boa fundamentação são componentes importantes para a boa gestão dos nossos hospitais e representam o melhor caminho para consolidar um sistema de saúde privado forte, resiliente e alinhado às necessidades dos municípios do nosso estado”, finalizou Felipe Albuquerque.