São Gonçalo: pesquisas destacam avanços relevantes, como a retomada do crescimento de beneficiários de planos de saúdeDivulgação
A saúde suplementar vive um momento crucial para o Estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, temos espaço para inovação, colaboração e fortalecimento da nossa rede de hospitais e clínicas espalhadas pelos municípios fluminenses.
“Os números desta edição mostram que a atenção à eficiência operacional e à gestão clínica deixou de ser diferencial para se tornar um imperativo. Custos com insumos e tecnologia, reajustes contratuais e a necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura e segurança do paciente exigem das nossas instituições planejamento estratégico, gestão administrativa eficiente e modelos de governança financeira que permitam sustentabilidade a médio e longo prazo”, afirmou Felipe.
O evento abordou informações estratégicas atualizadas sobre o setor da saúde, com dados atualizados e análises relevantes. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a missão do SINDHLESTE que é promover uma gestão cada vez mais eficiente e conectada com as transformações do setor.
Ao mesmo tempo, as pesquisas destacam avanços relevantes, como a retomada do crescimento de beneficiários de planos de saúde. Observa-se também a expansão das operadoras em nível nacional, refletida regionalmente na área de atuação da instituição.
Regulação e relacionamento com as operadoras de saúde continuam sendo temas centrais, sendo fundamental manter diálogo propositivo com órgãos reguladores e agentes contratantes, defendendo modelos de remuneração que valorizem práticas baseadas em evidências, indicadores de qualidade e iniciativas de cuidado integral. Somente assim preservaremos a sustentabilidade do setor sem sacrificar o padrão de atendimento da população.
Neste contexto, as iniciativas coletivas do SINDHLESTE ganham papel estratégico: o relacionamento contínuo e efetivo com o poder público, a promoção de agendas e trocas de boas práticas, as negociações conjuntas e o apoio a cursos de capacitação possibilitam mitigar riscos e aproveitar oportunidades.
Investir em gestão de pessoas, certificações de qualidade e monitoramento de indicadores assistenciais trará retorno em segurança, reputação e eficiência.
“Informações atualizadas e estudos com boa fundamentação são componentes importantes para a boa gestão dos nossos hospitais e representam o melhor caminho para consolidar um sistema de saúde privado forte, resiliente e alinhado às necessidades dos municípios do nosso estado”, finalizou Felipe Albuquerque.
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