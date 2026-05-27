São Gonçalo: Marcos Nocchi, fiscal do meio ambiente da Prefeitura, falou sobre poluição sonora e o uso do aparelho conhecido como decibelímetro - Jonnathan Smith

São Gonçalo: Marcos Nocchi, fiscal do meio ambiente da Prefeitura, falou sobre poluição sonora e o uso do aparelho conhecido como decibelímetroJonnathan Smith

Publicado 27/05/2026 20:19

São Gonçalo - A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Educação, realizou a 2ª Capacitação em Educação Ambiental de São Gonçalo nesta quarta-feira (27), no Edifício Palácio do Comércio, no Centro. O evento trouxe debates sobre temas ligados à sustentabilidade, educação ambiental nas escolas, poluição sonora e mais.

Estiveram presentes no evento professores da Educação Infantil e dos Ensinos Fundamental I e II da rede municipal de ensino, membros da comunidade acadêmica e interessados no tema, além de representantes das secretarias envolvidas, da Secretaria de Turismo e Cultura da cidade, da Defesa Civil do município e dos ecopontos. A iniciativa tem como objetivo qualificar os educadores para atuarem como multiplicadores da educação ambiental e do desenvolvimento sustentável no ambiente escolar, fortalecendo práticas pedagógicas alinhadas aos desafios ambientais contemporâneos.

No início do evento, esteve presente o subsecretario de Meio Ambiente e Transportes, Ramonn Barros, que destacou a importância da capacitação para o município. “Acreditamos que a transformação ambiental começa pela conscientização e pela educação. E os educadores são multiplicadores, peças fundamentais para construir uma cidade mais sustentável, consciente e comprometida com o futuro das próximas gerações", afirmou. "Eu acho que essa formação só vem a agregar! Quero agradecer a parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes. Sabemos que quanto mais informações, melhor o conhecimento. Um evento para os professores, que são os multiplicadores desse debate em sala de aula, é importante. Assuntos ligados ao meio ambiente devem ser debatidos com os alunos durante todo o ano, a questão do solo, da questão hídrica, plantando o nosso futuro", disse Ângela Soledade, coordenadora de estágio e convênios da Secretaria Municipal de Saúde.

Após o início do evento, a educadora Glauce Batista Junior falou sobre o projeto Projeto Meu Ambiente, desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes nas escolas municipais, no qual são realizadas práticas educativas que valorizem a sustentabilidade e a preservação ambiental, preparando as novas gerações para cuidarem do meio em que vivem.

"Foram realizados diversas dinâmicas a partir de demandas que a escola nos trouxe, com jogos que debatessem assuntos que foram desenvolvidos dentro de sala de aula, além de livros feitos com os alunos falando sobre sustentabilidade e educação ambiental. Foram mais de 200 alunos que participaram do nosso projeto em 2025, influenciando a próxima geração", afirmou.



Além disso, Marcos Nocchi, fiscal do meio ambiente da Prefeitura, falou sobre poluição sonora e o uso do aparelho conhecido como decibelímetro, aparelho utilizado para medir a intensidade do som e do ruído em um ambiente. Todas as oficinas desenvolvidas durante o evento foram conduzidas por especialistas e profissionais de diferentes áreas, incluindo discussões sobre o Maio Amarelo (realizada por Andrea Rosa, do Departamento de Educação para o Trânsito da Prefeitura) e educação ambiental (com a presença da representante da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Renata Lopes).

A ação está fundamentada na Lei nº 1.145/2020, que institui o Sistema Municipal de Educação Ambiental, e na Resolução Conjunta SEAS/INEA nº 039/2021, que trata da implementação do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA), reforçando a importância da formação continuada como estratégia para o fortalecimento das políticas ambientais no município.