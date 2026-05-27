São Gonçalo: Servidores tiveram acesso a vacinas, testes rápidos e aferição de pressão arterialJonnathan Smith
Funasg Mais tem nova edição em unidade da Secretaria de Fazenda
Servidores tiveram acesso a vacinas, testes rápidos e aferição de pressão arterial
Funasg Mais tem nova edição em unidade da Secretaria de Fazenda
Servidores tiveram acesso a vacinas, testes rápidos e aferição de pressão arterial
Semana cultural em São Gonçalo terá humor, dança, samba e celebração da ancestralidade negra
Espetáculos acontecem no Teatro Municipal e no Centro de Tradições Nordestinas
Vereador denuncia Estatuto da Blindagem e uso politico da guarda armada
O dispositivo garante aos atuais membros da cúpula da Guarda o privilégio de escolher onde querem trabalhar por até quatro anos após deixarem as chefias
Oficina literária Meu Pequeno Autor transforma alunos do Craque do Amanhã em escritores mirins
Os trabalhos começaram no início de abril com uma introdução à literatura infantojuvenil
Instituto Movimento abre inscrições para oficinas gratuitas de capoeira
Iniciativa busca fortalecer os vínculos comunitários e valorizar a identidade local através da prática esportiva e cultural
São Gonçalo inicia obras do quinto ecoponto
Equipamento voltado à coleta seletiva será instalado no Gradim
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.