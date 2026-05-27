São Gonçalo: Servidores tiveram acesso a vacinas, testes rápidos e aferição de pressão arterial - Jonnathan Smith

São Gonçalo: Servidores tiveram acesso a vacinas, testes rápidos e aferição de pressão arterialJonnathan Smith

Publicado 27/05/2026 20:16

São Gonçalo - A Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) realizou mais uma edição do projeto Funasg Mais nesta quarta-feira (27). Desta vez, foram oferecidos diversos serviços voltados à saúde dos servidores que atuam em um núcleo da Secretaria de Fazenda da Prefeitura de São Gonçalo, na Brasilândia.

Os servidores do Departamento de Cadastro Imobiliário, de Geoprocessamento e do Departamento de Recadastramento Imobiliário da Fazenda tiveram acesso a medição de glicose, aferição de pressão arterial, auriculoterapia, testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), além da aplicação de vacinas de gripe, covid-19 e tríplice viral. "Ações como essa focam na saúde e bem-estar dos nossos servidores, valorizando os profissionais. Todos os serviços oferecidos aqui estão disponíveis também na sede da Funasg, na Rua Aluísio Neiva, número 808, no Centro. Basta que nossos servidores entrem em contato com o nosso Whatsapp (21) 2199-6519 e agendem seus atendimentos", afirmou o presidente da Funasg, Eugênio Abreu.

"Gostaria de registrar nosso agradecimento à Funasg pela parceria e pela realização do evento. A iniciativa proporcionou um importante momento de cuidado, atenção e valorização aos servidores, reforçando a importância das ações voltadas à saúde e ao bem-estar no ambiente de trabalho. Agradecemos a toda equipe envolvida pela dedicação, organização e atendimento prestado, contribuindo para o sucesso do evento e para o fortalecimento da integração entre os setores", afirmou Marcelo Portela, gerente de Governança do Cadastro Imobiliário e do Departamento de Recadastramento Imobiliário da Fazenda.

"Eu gostei muito da ação. É ótima porque concilia trabalho com saúde. Eu consegui fazer auriculoterapia, que ajuda na ansiedade, além de tomar vacina e aferir pressão", disse o chefe de departamento do setor de Cadastro Imobiliário, Paulo Amaral Santarém, de 62 anos.



