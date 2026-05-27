Niterói: a principal denúncia aponta que o armamento da corporação foi tirado do papel às pressas para servir de palanque políticoDivulgação
Vereador denuncia Estatuto da Blindagem e uso politico da guarda armada
O dispositivo garante aos atuais membros da cúpula da Guarda o privilégio de escolher onde querem trabalhar por até quatro anos após deixarem as chefias
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Oficina literária Meu Pequeno Autor transforma alunos do Craque do Amanhã em escritores mirins
Os trabalhos começaram no início de abril com uma introdução à literatura infantojuvenil
Instituto Movimento abre inscrições para oficinas gratuitas de capoeira
Iniciativa busca fortalecer os vínculos comunitários e valorizar a identidade local através da prática esportiva e cultural
São Gonçalo inicia obras do quinto ecoponto
Equipamento voltado à coleta seletiva será instalado no Gradim
São Gonçalo participa de capacitação para prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais
Agentes da Secretaria do Meio Ambiente e Transportes, Guarda Municipal e Defesa Civil fizeram curso do Programa Fumaça Zero
São Gonçalo realiza apresentação do Plano de Manejo da APA Alto do Gaia
Documento estabelece diretrizes para a gestão ambiental e o ordenamento territorial da unidade de conservação
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