São Gonçalo: espetáculos de dança, humor, música e debates culturais em diferentes pontos da cidade - Renan Otto

São Gonçalo: espetáculos de dança, humor, música e debates culturais em diferentes pontos da cidadeRenan Otto

Publicado 27/05/2026 20:02

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, preparou uma programação especial para o fim de semana, reunindo espetáculos de dança, humor, música e debates culturais em diferentes pontos da cidade. As atrações acontecem entre os dias 28 e 31 de maio e prometem levar entretenimento, reflexão e valorização da cultura ao público gonçalense.

Abrindo a programação com classificação livre e entrada gratuita, nesta quinta-feira (28), às 19h, o Teatro Municipal recebe o lançamento de “Palmares”, obra audiovisual de Altay Veloso que celebra Zumbi, a ancestralidade e a memória do povo negro. O evento contará com a exibição do audiovisual seguida de uma roda de conversa com artistas, representantes do movimento negro, lideranças culturais e convidados especiais. A proposta é promover um debate sobre ancestralidade, identidade, cultura negra e o papel da arte na construção da memória coletiva brasileira.

Na sexta-feira (29), às 20h, o público poderá conferir o espetáculo “3X Comédia”, também no Teatro Municipal. A apresentação reúne os humoristas Anderson Profeta, Kayete e Thiago Comédia em um show marcado pela mistura entre teatro, rádio e internet, proporcionando uma experiência dinâmica, interativa e cheia de improviso.

Fenômeno das redes sociais, Anderson Profeta conquistou milhões de seguidores com personagens inspirados em situações do cotidiano. Já Kayete Fernandes, atriz e comunicadora com mais de 30 anos de carreira, é conhecida pelo humor irreverente e pela forte interação com o público. Thiago Comédia completa o trio trazendo seu estilo espontâneo e grande capacidade de improvisação. Os ingressos estão disponíveis no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/3-x-comedia/3368472?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com

A programação segue no sábado (30) e domingo (31), às 18h, com o espetáculo de dança contemporânea “Chico em Canções”, no Teatro Municipal. A montagem homenageia a trajetória artística de Chico Buarque em cinco atos curtos que atravessam momentos marcantes da música popular brasileira e da história do país.

Misturando dança, música, narrativa cênica e projeções, o espetáculo celebra os 80 anos de vida de Chico Buarque e os 45 anos do álbum “Vida”, propondo um mergulho sensível e político na obra do artista. Os ingressos estão disponíveis no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/nucleo-de-danca-niteroi-chico-em-cancoes/3425075?algoliaID=9f00274d0c0bf58920f546e0c2c3586c

Encerrando a programação, no domingo (31), a partir das 13h, acontece o “Samba da Feira de Neves”, no Centro de Tradições Nordestinas. Com entrada gratuita e classificação livre, o evento contará com apresentações de samba e pagode, além de praça gastronômica com opções de almoço e petiscos para toda a família.