São Gonçalo: Altay Veloso foi atração no palco do Teatro Municipal - Divulgação

São Gonçalo: Altay Veloso foi atração no palco do Teatro MunicipalDivulgação

Publicado 29/05/2026 17:35

São Gonçalo - Na noite desta quinta-feira (28), o Teatro Municipal de São Gonçalo foi palco de uma celebração da cultura negra, da ancestralidade e da memória brasileira com o lançamento de “Palmares”, a nova obra autoral do cantor e compositor Altay Veloso. O projeto, contemplado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), reforça a importância da valorização da cultura, da memória e da identidade afro-brasileira no município.



Inspirada na trajetória de Zumbi dos Palmares e no simbolismo do Quilombo dos Palmares, a obra combina música, dramaturgia e memória ancestral para narrar a história de homens e mulheres conectados pelo legado de resistência de seus antepassados. Durante o evento, o público acompanhou a exibição do audiovisual, seguida de uma roda de conversa que reuniu artistas, lideranças culturais, representantes do movimento negro e convidados especiais para debater temas como ancestralidade, identidade, cultura negra e o papel da arte na construção da memória coletiva brasileira.

"Estou imensamente feliz em poder lançar um projeto que celebra Zumbi dos Palmares e toda a história de resistência do nosso povo. Quero agradecer a cada pessoa presente aqui esta noite, e também reconhecer o trabalho incrível da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo, que tem feito um movimento constante para valorizar a cultura na nossa cidade, tornando possível momentos tão especiais como este", afirmou Altay Veloso.

O lançamento contou com forte participação de artistas locais, reafirmando São Gonçalo como um território relevante de produção cultural. A obra reúne nomes renomados da música e da dramaturgia, como Teresa Cristina, Péricles, Deo Garcez, Renan Oliveira, Antônio Pitanga, Lázaro Ramos e Isabel Fillardis, que contribuem com interpretações musicais e narrativas que reforçam a potência simbólica do projeto.

A noite contou com uma roda de conversa onde estavam o ator e modelo Demerson D’Alvaro, o juiz federal e professor universitário André Luiz Nicolitt, a atriz e cantora Isabel Fillardis e o cineasta e ativista Dom Filó, referência na preservação da memória negra no Brasil. A secretária de Turismo e Cultura de São Gonçalo, Júlia Sobreira, destacou a importância de Altay Veloso. "Altay Veloso é um dos maiores nomes da cultura gonçalense e carrega consigo um legado artístico que orgulha toda a nossa cidade. Ele poderia escolher lançar esse projeto em qualquer lugar do mundo, mas escolheu São Gonçalo, a sua terra, reafirmando o amor e o compromisso que sempre teve com suas raízes e com a valorização da nossa cultura", destacou.

Com Palmares, Altay Veloso propõe um mergulho poético e político na herança de Zumbi e na permanência dos tambores de Palmares através das gerações, convidando o público a refletir sobre liberdade, identidade e pertencimento.