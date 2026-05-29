São Gonçalo: O prefeito Capitão Nelson esteve no início das obras de drenagem e pavimentação - Renan Otto

São Gonçalo: O prefeito Capitão Nelson esteve no início das obras de drenagem e pavimentaçãoRenan Otto

Publicado 29/05/2026 17:45

São Gonçalo - O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, lançou oficialmente, nesta sexta-feira (29), o pacote de obras nas estradas vicinais do município, que conectam áreas rurais, propriedades agrícolas e pequenos povoados a rodovias e centros urbanos. As obras têm previsão de conclusão até meados de 2027.

Nesta fase inicial, as obras estão concentradas nas estradas dos bairros Santa Izabel, Sacramento e Largo da Ideia, com serviços de complementação de infraestrutura, incluindo drenagem e pavimentação. No momento, está sendo feita a retirada do asfalto antigo da Estrada do Rio Frio.

“Estamos todos unidos aqui para celebrar o início dessas obras. São muitos quilômetros de asfalto, calçada, drenagem, para dar dignidade à nossa população. É com muita satisfação que eu acompanho este início das obras”, afirmou o prefeito, que estava acompanhado pelo deputado federal Altineu Côrtes e os vereadores Nelsinho Ruas e Magu dos Brinquedos.

Além desta via, as obras acontecerão também na Estrada de Itaitindiba, Estrada do Engenho Novo, Estrada Laura Farias, Estrada do Bonsucesso e Estrada Monte Formoso. As intervenções fazem parte do Plano Estratégico Novos Rumos. O investimento total nas obras é de R$ 52.610.997,80. O motorista de frete, Leandro Cavalcante, é morador de Itaitindiba há 40 anos e agradeceu pelas melhorias do local. “Em 40 anos eu nunca vi isso aqui, é muita emoção. Aqui chovia e alagava tudo, não passava carro, não tinha iluminação e, hoje em dia, com essa obra, tudo vai mudar. Estou muito feliz com essa transformação”, disse.



