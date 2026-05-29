São Gonçalo: Nova unidade da Secretaria de Educação funciona no bairro Jardim Miriambi - Renan Otto

São Gonçalo: Nova unidade da Secretaria de Educação funciona no bairro Jardim MiriambiRenan Otto

Publicado 29/05/2026 17:42

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo inaugurou, nesta sexta-feira (29) a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Professora Vera Lúcia Rodrigues dos Santos, no bairro Jardim Miriambi. No evento, o prefeito Capitão Nelson anunciou a construção de mais uma creche, desta vez no bairro Nova Cidade. Estiveram presentes o deputado federal Altineu Côrtes, o vice-prefeito João Ventura, secretários e vereadores do município.

Esta é a quinta creche inaugurada nesta gestão, já tendo contemplado os bairros de Marambaia, Almerinda, Bom Retiro e Porto do Rosa, que possuem capacidade para 100 alunos em ensino integral. O nome da nova creche é uma homenagem póstuma à professora da Secretaria de Educação do município, Vera Lúcia Rodrigues dos Santos.



“É muito importante fazer uma creche com essa qualidade para a população. Eu fiz questão de pedir para a diretora mostrar a creche para os pais, porque seus filhos vão ficar aqui o dia todo. Eu estive agora na cozinha e vi as geladeiras cheias, a despensa cheia e isso é o que queremos oferecer às crianças do município”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

As novas creches garantem o aumento da oferta de vagas na modalidade Educação Infantil, em pontos estratégicos da cidade. O projeto das novas unidades escolares é padronizado, contando com oito salas de aula com banheiros infantis adaptados, fraldário, cozinha, refeitório, salas para espaços alternativos e toda a estrutura para atender aos alunos.

“Para mim, inaugurar essa creche é um dupla emoção, porque fui aluno da professora Verinha e estou muito emocionado de ver o legado dela em uma creche tão bem preparada para receber os alunos. A Vera era uma mãe para nós, alunos, e é uma honra ver o nome dela nesta escola”, disse o vice-prefeito João Ventura.

O deputado federal Altineu Côrtes enalteceu a gestão atual da Prefeitura pela iniciativa. “Eu gostaria de parabenizar o prefeito Capitão Nelson pela inauguração dessa creche maravilhosa. Nós vamos continuar avançando muito, tenho certeza. O time da Educação está de parabéns também pelo equipamento que estamos entregando hoje”.