São Gonçalo: espaço terá atividades de sustentabilidade e festa pelos 10 anos da Quadrilha Balão Dourado - Renan Otto

São Gonçalo: espaço terá atividades de sustentabilidade e festa pelos 10 anos da Quadrilha Balão DouradoRenan Otto

Publicado 29/05/2026 17:50

São Gonçalo - O Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo, recebe na próxima semana uma programação especial voltada para toda a família, reunindo ações de sustentabilidade, cultura e lazer.

Na terça-feira (2) e na quarta-feira (3), o espaço será palco da programação “Nave Enel em São Gonçalo”, com iniciativas voltadas ao consumo consciente de energia. A ação contará com projetos da Nave Enel, sorteio e troca de geladeiras, troca de lâmpadas e atendimento presencial ao público. As atividades acontecem das 8h às 16h. Já no domingo (7), a partir das 14h30, o Parque RJ será cenário da comemoração de aniversário da Quadrilha Balão Dourado, que celebra seus 10 anos de história. Promovido pela Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo, com apoio do Parque RJ e da Quadrilha Balão Dourado, o evento promete reunir tradição, alegria e muita emoção em uma grande celebração da cultura junina.

Além da programação especial, o Parque RJ Nosso Sonho segue aberto à população como um importante espaço de lazer e convivência, oferecendo quadras esportivas, cascata de água, skatepark, parquinho infantil, pista de corrida e diversas outras áreas para o público aproveitar. O espaço fica localizado na Rua Formosa, no Boa Vista, e funciona de terça a domingo, das 6h às 22h.