São Gonçalo: além das mensagens de agendamentos das consultas, a Central de Regulação também realiza pesquisa de satisfação com os pacientes - Reprodução

São Gonçalo: além das mensagens de agendamentos das consultas, a Central de Regulação também realiza pesquisa de satisfação com os pacientesReprodução

Publicado 01/06/2026 08:48

São Gonçalo - A maioria dos agendamentos de consultas, exames e procedimentos da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo é realizada através da Central de Regulação municipal. E, por isso, os gonçalenses devem ficar atentos. O primeiro passo é salvar o número (21) 3195-5198 na lista de contatos do telefone celular. Através desse número, os gonçalenses podem receber ligações de segunda a sexta, das 8h às 20h; e aos sábados, das 8h às 14h; ou mensagens por whatsapp em qualquer dia e horário.

Para os agendamentos de exames, procedimentos e cirurgias, o contato é via ligação telefônica de segunda a sexta, das 8h às 20h; e aos sábados, das 8h às 14h. E, para facilitar os pacientes que aguardam o agendamento de consultas, a Central de Regulação também envia mensagens por whatsapp, que podem chegar a qualquer hora do dia, inclusive de madrugada.

“É fundamental que os pacientes salvem o número da Central de Regulação e fiquem atentos às ligações e mensagens enviadas. Outra orientação é que os pacientes sempre verifiquem as notificações e mantenham os dados atualizados, principalmente os contatos telefônicos, nas unidades de saúde”, destacou a subsecretária de Regulação, Amanda Medeiros.

Para o agendamento dos exames e cirurgias são feitas três tentativas de ligação. Caso o paciente não atenda, ele é excluído da fila e é necessário voltar ao posto de saúde próximo a sua residência para solicitar nova reinserção no sistema. Para a marcação das consultas, a Central de Regulação envia a primeira mensagem por whatsapp informando que é de uma unidade de saúde onde a consulta será realizada.

Na mesma mensagem, há a pergunta se aquele número é do paciente e se a Central pode continuar o agendamento por ali. Caso o paciente confirme, o agendamento é realizado através das mensagens. O paciente vai precisar confirmar algumas informações antes de continuar.

Caso a pessoa informe que não é o paciente ou não responda a mensagem, a Central de Regulação entrará em contato através da ligação tradicional para o agendamento. A Central também faz três tentativas. “Temos muita dificuldade dos pacientes atenderem as ligações e eles podem perder o lugar na fila. E também são muitos números inexistentes. Os pacientes devem atualizar os seus dados – endereço e telefone – nas unidades de saúde, em qualquer uma. O telefone é o mais importante. Mas o endereço também é porque o agendamento será feito na unidade mais próxima do endereço que está no cadastro”, contou Amanda.

Além das mensagens de agendamentos das consultas, a Central de Regulação também realiza pesquisa de satisfação com os pacientes que já passaram por alguma consulta ou exame através das mensagens por whatsapp. “É essencial que os telefones deixados sejam de pessoas que têm o costume de atendê-los ou de olhar as mensagens. Caso contrário, os pacientes continuarão perdendo os agendamentos e precisando retornar para a fila”, finalizou a subsecretária.