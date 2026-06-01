São Gonçalo: audiência é destinada à população, representantes da sociedade civil, conselhos, entidades, lideranças comunitárias, órgãos públicos, setor produtivo e instituições acadêmicas Divulgação
São Gonçalo realiza primeira audiência pública da revisão do Plano Diretor
Objetivo é promover o diálogo e a participação popular na tomada de decisões sobreo município
São Gonçalo realiza primeira audiência pública da revisão do Plano Diretor
Objetivo é promover o diálogo e a participação popular na tomada de decisões sobreo município
Prefeitura inicia instalação de tela de alta resistência em obras de contenção de encosta
As intervenções no local foram iniciadas após estudos, visando atender as necessidades dos moradores
Parque RJ Nosso Sonho recebe programação especial com ações da Enel e celebração junina
Espaço terá atividades de sustentabilidade e festa pelos 10 anos da Quadrilha Balão Dourado
Prefeito acompanha início das obras de drenagem e pavimentação nas estradas vicinais
Intervenções englobam várias vias e têm previsão de conclusão em 2027
São Gonçalo entrega mais uma creche em tempo integral
Nova unidade da Secretaria de Educação funciona no bairro Jardim Miriambi
Funasg promove passeio a museu no Rio para servidores aposentados
Objetivo foi promover momento de aprendizado e lazer aos assistidos da Fundação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.