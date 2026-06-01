São Gonçalo: audiência é destinada à população, representantes da sociedade civil, conselhos, entidades, lideranças comunitárias, órgãos públicos, setor produtivo e instituições acadêmicas - Divulgação

São Gonçalo: audiência é destinada à população, representantes da sociedade civil, conselhos, entidades, lideranças comunitárias, órgãos públicos, setor produtivo e instituições acadêmicas Divulgação

Publicado 01/06/2026 08:40

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), com suporte técnico da URBTEC™, realizará no próximo dia 1º de junho, às 14h, a primeira audiência pública da revisão do Plano Diretor Participativo, na Câmara de Vereadores de São Gonçalo (Rua Francisco Portela, 2814 — Centro). Este evento marca o lançamento público do processo de revisão do Plano Diretor do município.

A audiência é destinada à população, representantes da sociedade civil, conselhos, entidades, lideranças comunitárias, órgãos públicos, setor produtivo, instituições acadêmicas e demais interessados no planejamento urbano municipal. O encontro será realizado presencialmente e transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Plano Diretor e no canal da Câmara Municipal de São Gonçalo, garantindo acesso remoto e inclusivo para toda a população.

O prefeito Capitão Nelson destaca que a participação da sociedade é essencial para construir diretrizes da revisão do Plano Diretor que reflitam as necessidades reais de São Gonçalo. “Convidamos todos os gonçalenses a se engajarem desde o início neste processo, participando das audiências, para trazerem contribuições que possam garantir um desenvolvimento urbano mais inclusivo e sustentável para o município”, afirmou.

A secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana, destacou que a presença e o engajamento da população são fundamentais para a construção de um Plano Diretor qualificado, inclusivo e conectado às demandas urbanas e sociais do município. "A audiência pública do dia 1º possui caráter introdutório, formativo e mobilizador, apresentando para a população uma síntese dos produtos já elaborados, o cronograma das próximas etapas e as formas de participação da sociedade civil, promovendo o engajamento e a construção coletiva do plano", explicou.